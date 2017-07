Neie Guide auto-pédestre (26.06.2017) Et gëtt en neie Guide auto-pédestre mat iwwer 200 Circuiten, déi een ze Fouss entdecke kann.

Dieser Klassiker der Wanderliteratur wurde vollständig überarbeitet, neu aufgelegt und ist ab sofort wieder erhältlich! Der Guide auto-pédestre, das sind über 1.700 km Rundwanderwege durch das Natur- und Wanderparadies Luxemburg, farblich gegliedert nach den fünf großen touristischen Regionen des Landes.In 201 Steckbriefen mit Kurzbeschreibung, Karte und GPS-Angaben erhält jeder, der die Natur Luxemburgs genießen möchte, kompakt alle Informationen zu den Besonderheiten der einzelnen Wege. Höhenprofile und Längenangaben zeigen dabei auf einen Blick, wie interessant die Tour für den jeweiligen Leser sein könnte – vom Spaziergänger bis zum Wanderprofi.Jeder Weg ist zusätzlich mit einem QR-Code versehen, der auf die Webseite geoportail.lu der nationalen Kataster- und Topografieverwaltung verweist. Dort sind stets die aktuellsten Informationen zu den einzelnen Wegen aufgeführt. Auch finden sich im Guide bei vielen Strecken Hinweise auf kulturelle und landestypische Highlights, die nur darauf warten, am Wegesrand entdeckt zu werden. Mehr als 1.000 Fotos vermitteln einen ersten Eindruck der Regionen. Sie machen neugierig auf die vielen atemberaubenden Plätze des Landes, die zu jeder Jahreszeit dazu einladen, die Wanderschuhe zu schnüren. Die perfekte Basis, um ein ganz persönliches Tourenmenü zusammenzustellen – und das Großherzogtum immer wieder neu zu entdecken.1966 wurde der erste Circuits auto-pédestres vom damaligen Tourismusministerium, mit einer ersten Auswahl von 20 Rundwanderwegen herausgegeben. Seitdem ist das Wegenetz stetig ausgebaut und verbessert worden. Die éditions guy binsfeld widmen sich seit dem Ende der 1980er Jahre der Publikation des beliebten Wanderführers, der in den 90ern zum ersten Mal in der charakteristischen blauen Farbe erschien und seinerzeit 171 Rundwanderwege umfasste. 2008 wurde diese Sammlung überarbeitet und mit neuen Wegen erweitert. Die Zahl der vorgestellten Touren wuchs auf 201 an.In den vergangenen Jahren kam es zu tiefgreifenden Veränderungen im Wegenetz Luxemburgs, sodass eine neue Ausgabe notwendig wurde. 18 Monate lang hat ein erfahrenes Team jeden einzelnen Rundwanderweg kontrolliert. Einige Routen wurden bei diesem Prozess herausgenommen, andere sind hinzugekommen. Der Guide autopédestre ist für Wanderfreunde seit Jahrzehnten eine liebgewonnene Orientierungshilfe, wenn es darum geht, Luxemburg per pedes kennenzulernen. Der starken Nachfrage folgend, wurde der Ordner regelmäßig neu aufgelegt und ist nun in der bereits11. Edition erhältlich.Der neue Guide auto-pédestre ist übersichtlicher und praktischer als je zuvor. Er hilft jedem Naturliebhaber und Wanderbegeisterten, schnell die passende Wegauswahl gemäß seiner individuellen Vorlieben und Fitness zu treffen: sei es für eine sportliche, steigungsreiche Tour, oder einen entspannten Ausflug mit der Familie – hier wird jeder fündig!DREISPRACHIG / TRILINGUE / TRILINGUALORDNER MIT 201 HERAUSNEHMBAREN KARTEN / CLASSEUR AVEC 201 CARTES AMOVIBLES / WITH 201 REMOVABLE MAPSMIT MEHR ALS 1.000 FOTOS / PLUS DE 1 000 PHOTOS / OVER 1,000 PICTURESÜBERSICHTSKARTE DER RUNDWANDERWEGE / CARTE AVEC VUE D'ENSEMBLE DES CIRCUITS PÉDESTRES / OVERVIEW MAP OF THE CIRCULAR WALKSKLARSICHT-SCHUTZHÜLLE FÜR EINZELNE KARTEN / POCHETTE TRANSPARENTE EN PLASTIQUE POUR LES CARTES / CLEAR PLASTIC FOLDER FOR THE MAPS.WEGE MIT KURZBESCHREIBUNG, QR-CODE MIT VERLINKUNG ZU GEOPORTAIL.LU, HÖHENPROFIL SOWIE GPS-DATEN DES AUSGANGSPUNKTES175 X 185 MM434 SEITENISBN: 978-99959-42-22-938,00 €Editions Guy Binsfeld, 14, Place du Parc, L-2313 Luxemburgwww.editionsguybinsfeld.luNouvelle parution aux Éditions Guy BinsfeldCe classique de la randonnée luxembourgeoise a été complètement retravaillé, repensé, et est enfin à nouveau disponible ! Le Guide auto-pédestre, ce sont plus de 1 700 km de circuits pédestres à travers la nature luxembourgeoise, le tout classé selon les cinq régions touristiques du pays à l’aide d’un code couleur.Grâce aux 201 fiches descriptives comprenant une brève description du sentier, une carte, ou encore des données GPS, celui ou celle qui souhaite profiter de la nature du Grand-Duché aura en sa possession, et dans un format compact, toutes les informations nécessaires sur les spécificités des différents circuits. Dénivelés et indications de longueur permettent de reconnaître en un coup d’oeil l’éventuelle difficulté des sentiers – de quoi satisfaire le promeneur et le randonneur.Chaque fiche est pourvue d’un code QR qui dirige vers geoportail.lu, le site web de l’Administration nationale du Cadastre et de la Topographie. On y retrouve les informations les plus récentes pour chacun des sentiers. Le guide propose d’ailleurs pour de nombreux circuits des attractions culturelles et typiques à proximité qui n’attendent que d’être découvertes. Plus de 1 000 photos permettent en complément au lecteur de se faire une première impression de la région et, dans le cas contraire, d’éveiller la curiosité des intéressés quant aux endroits magnifiques que recèle le Luxembourg et de les pousser à lacer leurs chaussures de marche. Tous les éléments sont donc rassemblés pour permettre à tout un chacun de composer son propre programme de randonnée – et pourquoi pas de rédécouvrir le Luxembourg.En 1966 apparait le premier Circuits auto-pédestres de ce qui était encore à l’époque le ministère du Tourisme, avec une sélection de 20 circuits pédestres. Depuis, le réseau n’a pas arrêté de s’étendre et d’être amélioré. Les éditions guy binsfeld ont repris le flambeau à partir de la fin des années 1980 avec la parution de ce guide fort réputé, qui parait pour la première fois au cours des années 90 avec sa couleur bleue caractéristique et quelque 171 circuits pédestres. En 2008, la collection est retravaillée et complétée. Les sentiers atteignent le nombre de 201.Au cours des dernières années, le réseau de randonnées auto-pédestres a subi de nombreuses modifications, faisant d’une nouvelle édition du guide une nécessité. Pendant près de 18 mois, une équipe expérimentée a contrôlé chacun des sentiers. Au cours de ce procédé, quelques circuits ont été supprimés, d’autres ont été créés. Le Guide auto-pédestre est depuis de nombreuses années une aide précieuse pour les amoureux de la randonnée, surtout lorsqu’il s’agit de découvrir le Grand-Duché à pied. Suite à une demande importante, il a été réédité à de nombreuses reprises, c’est pourquoi parait aujourd’hui sa 11e édition.Le nouveau Guide auto-pédestre est plus clair et plus pratique que jamais. 