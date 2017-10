© Christiane Kremer / RTL Radio Lëtzebuerg

De Lëtzebuerger Buchpräis 2017 gëtt och dëst Joer nees am Kader vun de Walfer Bicherdeeg verginn, de 16. November um 18.30 Auer am Zelt zu Walfer.



© Lëtzebuerger Buchpräis



Hei d'Shortlist mat de Bicher:



Literatur



Aname, Charles Meder, Op der Lay

Eng Stad ënnert dem Himmel, Gast Groeber, Op der Lay

Page blanche, Gaston Carré, Editions Saint Paul

Tëscht Kaz a Kueder, Pol Greisch, Editions Guy Binsfeld

Une vérification de l'origine, Tom Nisse, Hydre Editions



Kategorie: Literatur © Lëtzebuerger Buchpräis



Kanner- a Jugendbuch



D'Linn Lynn, Luc Marteling/Tom Schartz, Kremart

Déi schéinste Mythen op Lëtzebuergesch, Romain Jeblick/Andy Genen, Editions Friederich-Schmit

Kanner, d'Fouer, Falschgeld, Viviane Daman, Editions Phi

Pirat oder Seeräuber sterben nie, Bernd Marcel Gonner, Bicherhäischen

Tel Mo, Roland Meyer, Op der Lay



Kategorie: Kanner- a Jugendbuch © Lëtzebuerger Buchpräis



Livre thématique



Copy Paste, Joe la Pompe, Maison Moderne

I'm not a refugee, Maison Moderne

Groussbus, Jemp Schuster, Hartnool

Johann der Blinde & Karl IV, Marc Thill/Dan Schank, Editions Saint Paul

Le pays des 3 frontières, Philippe Stachowski, Editions Klopp



Kategorie: Livre thématique © Lëtzebuerger Buchpräis



Déi 15 Bicher vun der Shortlist gi vum 21. Oktober un op RTL Radio Lëtzebuerg virgestallt, déi Reportage sinn dann och op eisem Site RTL.lu ze fannen.



De Public kann dann och nees ofstëmmen, dëst Joer ass et awer esou, dass just 1 Buch vun der Shortlist (Kategorie-iwwergräifend) de Publikumspräis kritt.





"Die Jury bestehend aus Julie Conrad, Claude D. Conter, Sascha Dahm, Bea Kneip, Jeanne Offermann-Turnau und Isabel Spigarelli, hatte die Aufgabe, eine Shortlist von je fünf Büchern in den Kategorien „Kinder- und Jugendliteratur“ (13 eingereichte Bücher), „Belletristik“ (24 eingereichte Bücher) und „Thematisches Buch“ (12 eingereichte Bücher) zu erstellen. Aufgrund der thematischen und genrespezifischen Vielfalt innerhalb der Kategorien oder der Qualitätsdichte fiel die Wahl den Jurymitgliedern teilweise schwer, was die Diskussionsfreude gemehrt hat. Die Jury wünscht den Büchern zahlreiche Leser und interessante Gespräche im Vorfeld der Preisüberreichung bei der Buchmesse in Walferdingen und danach. Die Jury wird außer den Preisen in den drei Kategorien noch einen Design-Preis und einen Coup de Coeur vergeben."