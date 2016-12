De 15. Januar 2009 huet de Fluchkapitän Chesley “Sully” Sullenberger, kuerz nom Start vu sengem Airbus vum Fluchhafen Newark/New York, nodeems hien duerch en Trapp Gänse geflu war, béid Motore vu sengem Fliger matenee verluer. De Fliger war nach net héich genuch, fir kënnen eng Noutlandung zu Newark oder Teterboro ze maachen a fir ze evitéieren, iwwer New York erofzefalen, huet de Sully kuerzerhand versicht d’Maschinn, en hat just e puer Sekonnen Zäit, fir ze reagéieren, säin Airbus duerch eng Waasserlandung um Hudson ze retten. U Bord vum Airbus waren am Ganzen 155 Leit a si hunn alleguer den Accident quasi onverletzt iwwerlieft. De “Sully” gouf doropshin als groussen amerikaneschen Held gefeiert, ma d’amerikanesch Fluchsécherheetsautoritéit huet trotzdem versicht, en Hoer an der Zopp ze fannen…





Ech widderhuele mech wahrscheinlech all Kéier, wann e Film vum Clint Eastwopod an de Kino kënnt, ma ech behaapte steif a fest, datt hien ee vu deene ganz grousse Meeschtere vum amerikanesche Kino ass. Leider ass hie privat zwar een, deem seng politesch Verbruetheet a muenchmol idiotesch Aussoen ech net deelen, ma soubal hien hannert enger Kamera steet, schéngt seng Perséinlechkeet sech zum Gudden ze verwandelen. A vu dat et hei ëm Kino an net ëm reaktionär Politik geet, behaapten ech dann elo mol grad sou steif a fest, datt dem Eastwood säi SULLY ee vun de fënnef beschte Filmer vun 2016 ass, zesumme mam VOICES FROM CHERNOBYL, SUNSET SONG, TONY ERDMANN a FRANTZ.





Éischt Qualitéit, de SULLY dauert just 93 Minutten, do wou aner Regisseuren zwou an eng hallef Stonne gebraucht hätten, mécht den Eastwood et an annerhallwer Stonn. Et ass ee vun der éischter Zeen u matten an der Handlung dran an no e puer erzieltechneschen Ellipsen, déi den Onfall (wéi deemools beim Kurosawa sengem RASHOMON) aus verschiddene Perspektive beliichten, ass Schluss, wann den Hearing ofgeschloss ass. Keen technesche Schnickschnack, keng iwwerflësseg Effektorgien, keen 3D, keng dramatesch Musek, keng Explosiounen, ma weider guer näischt, wéi eng modern Heldegeschicht iwwer 155 Leit, déi d’Schicksal dem Doud vun der Schëpp geholl huet.





Den Chesley Sullenberger ass en diskrete Mënsch an de Filmemaacher Clint Eastwood huet et och am Léifsten diskret. Seng Filmer ginn ni iwwert hire Budget eraus, hie bleift ëmmer strikt am Dréiplang, schafft meeschtens mat de selwechten Techniker an op sengem Plateau ass et ëmmer roueg an ongestresst. Hien ass deemno den Dram vun all Filmproduzent, well seng Filmer net exzessiv deier sinn a bal ëmmer Suen eraspillen.

Beim SULLY ass et jo och nees esou, dat jiddereen am Sall weess, wéi et ausgoung, datt d’Leit alleguer mam Liewen dervu koumen. An trotzdem bréngt den Eastwood et fäerdeg, eng onheemlech Spannung opzebréngen, well hien net direkt mat der Dier an d’Haus (respektiv mam Fliger an den Hudson) fält, ma lues an analytesch dee ganzen Oflaf net nëmmen eemol, ma gläich e puer Mol weist a sezéiert. An och de Public Hearing virun der Fluchsécherheetsautoritéit suergt fir vill Suspens.





Wéi sou dacks an der Vergaangenheet ass den Tom Hanks regelrecht gebuer, fir d’Roll vum SULLY ze spillen an ech géif bal meng Séil drop verwetten, datt op d'mannst eng Oscarnominatioun fir den Hanks erausspréngt. Den Acteur strahlt de ganze Film iwwer déi Rou an déi Beherrschtheet aus, déi de Sullenberger wuel hat, fir all déi Leit ze retten. A wéi ëmmer beim Eastwood ass och déi klengste Roll am Film mat gudde Schauspiller besat.

Fir mech ass de SULLY deemno eng Lektioun a Kino, eng Aart Kino, déi leider net méi dacks zu Hollywood gemaach gëtt, de Kino deen an der Zäit vu Leit wéi John Ford, Howard Hawks, William Wellman oder Raoul Walsh gemaach ginn ass. Kino an deem sengem Mëttelpunkt oft “normal” Mënsche stoungen, déi aus iergendengem Grond iwwer sech erausgewuess sinn. Kino, wéi e vill méi oft soll sinn.





Iwwregens, gitt net direkt aus dem Sall eraus wann de Generique ufänkt, well de Clint Eastwood huet nach eng Iwwerraschung fir Iech parat!

Jemp Thilges