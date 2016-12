Et kann een iwwer d’Walt Disney Studios denke wat ee well, mä eppes kënnen se- Filmer maachen, déi e grousse Publikum unzéien. Ewéi se virun e puer Joer dem George Lucas seng Star Wars Franchise ofkaaft hunn, sinn d’Fans vu Luke Skywalker, Han Solo a Co. weltwäit zu Dout erschreckt, well se geduecht hunn, elo géif d’Franchise d’Bach agoen, well Disney se zu dout géif vermaarten. Do koum de STAR WARS- THE FORCE AWAKENS eraus, deen Disney dem J.J.Abrams uvertraut huet an d’Welt vun de Fans war op een Zock nees an der Rei – de Film gouf zu engem giganteschen, quasi intergalakteschen Erfolleg. Do si mer alleguer nees erschreckt, wéi Disney annoncéiert huet, se géifen elo eng Serie vu “spin-offs” produzéieren, also Geschichten aus dem Star-Wars-Universum, awer net onbedéngt mat deene bekannte Gestalten. Sollt dann elo d’Saga bis op déi lescht Drëps Blutt ausgepresst ginn – mat bëllegen Imitatiounen déi ganz séier gemaach ginn?

An da kënnt dem Gareth Edwards säi ROGUE ONE – A STAR WARS STORY an d’Kinoen an d’Fans kréien Tréinen an d’Aen, net vu Péng, mä well de Film eng total Reussite ass an – op mannst vu mir – zu de beschte vun der ganzer Serie gezielt gëtt – ouni Witz. Ech sinn zwar elo keen Hardcore-Fan vun de Star Wars Filmer a sammelen och keng Spillsaachen, awer déi gutt zwou Stonnen déi ech a menger éischter Rei mam 3D-Brëll op der Nues verbruecht hunn, waren zwou Stonne richtege Kino, wou ech net nëmme vun engem wierklech gudden Dréibuch iwwerrascht gouf, mä och vun enger Hellewull Surprisen, déi am Film agestreet goufen a vun deenen ech Iech selbstverständlech näischt verrode, well – dir musst de Film scho selwer kucke goen. Eng “visuell” Surprise war sou enorm, dat ech mech carrement am Kino verschléckt hunn – domat hat ech net gerechent, an ech si villes gewinnt. Déi “Surprise” ass och nëmme méiglech duerch Digitaltechnik an duerch eng Famill, déi d’Spill matgespillt huet. All Respekt. Ech gesinn d’Fragezeichen an ären Aen, mä vu mir gitt der net gewuer vu wat ech hei sou schwäermen. No spoilers, please.

Wou situéiert de Film sech also an der Saga? Nun – just virun deem éischte Star Wars Film, deen 1977 eraus koum an deen dat Ganzt an d’Rulle bruecht huet, obwuel 20th Century Fox deemools iwwerhaapt net un de Film gegleeft huet an se dem George Lucas quasi all Rechter un der Franchise gelooss hunn. De Rescht ass Geschicht. An haut, eng ganz Hickecht Milliarden Dollar méi spéit, ass op eemol Disney Chef am Weltraum. De ROGUE ONE erzielt deemno d’Geschicht vun engem jonke Meedchen, dem Jyn Erso, deem säi Papp entfuert gouf a fir de béisen Imperium den “Death Star” gebaut huet. D'Jyn gëtt vu Rebellen aus dem Prisong befreit, well déi der Meenung sinn, hat kéint hinnen hëllefen, d’Pläng vum Death Star ze fannen an ze klauen, fir de Rebellen eng Méiglechkeet ze ginn, e Wee ze fanne fir den Death Star ze zerstéieren. Dat geet natierlech net vum selwen an et musse vill Leit stierwen a vill Raumschëffer zerstéiert ginn, ier d’Jyn a seng Matkämpfer un d’Pläng kommen, fir se un eng gewësse Prinzessin weider ze leeden…

Ech verroden Iech elo näischt wann ech iech erzielen, dat de ROGUE ONE genee an deem Moment ophellt wou de STAR WARS vun 1977 (den Episode 4 an der Chronologie) ufänkt. Dat ass d’Magie vum Kino a vu cleveren Dréibuchauteuren, déi di zwou Geschichten nahtlos a perfekt aneneen iwwergoe loossen. De ROGUE ONE ass vun alle Star Wars Filmer och deen, deen am wéinegste “kannereg” ass. Vu dat d’Geschicht muss ofgeschloss ginn, sinn och hir Helden “expendable”, wéi de Sylvester Stallone géif soen – schléisst se also net ze vill an äert Häerz. 2017 ass gläich eriwwer an d’Joer hellt op mat engem Science-Fiction/Action/Krichsfilm, deen sech gewäsch huet an deen ons nach laang am Kino wäert erhale bleiwen. The force is with this one, I tell you!

Jempi Van Kenobi