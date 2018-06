© SAEED KHAN / AFP

China 37,945 Milliarden Dollar USA 30,411 Milliarden Dollar Japan 19,231 Milliarden Dolar Südkorea 6,647 Milliarden Dollar Deutschland 4,687 Milliarden Dollar Vereinigtes Königreich 4,453 Milliarden Dollar Frankreich 3,131 Milliarden Dollar Kanada 2,303 Milliarden Dollar Spanien 2,032 Milliarden Dollar Italien 2,017 Milliarden Dollar

Vir dat ganzt kuerz ze verdäitlechen, hei e klenge Verglach. 2017 huet d'Museksbranche ronn 17 Milliarden Dollar ëmgesat, d'Filmbranche louch bei tëscht 30-40 Milliarden Dollar. Rechent een déi zwou Branchen zesummen, kënnt ee mol net op d'Halschent vun deem, dat Gaming-Branche eleng realiséiert huet. An am Contraire zu der Museksbranche zum Beispill, wiisst d'Gamingbranche vu Joer zu Joer massiv. 13,3% ass den Ëmsaz am Verglach zum Joer virdru geklommen.2018 sinn da fir déi éischte Kéier d'Appen, also de mobille Gaming-Marché, vir d'Majoritéit vum Ëmsaz responsabel. Am Verglach zu 2017 ass de Marché vu Spiller op Smartphonen a Tablets ëm 25,5% op ganzer 51% geklommen, wat gutt 70 Milliarden Dollar am Ganze bedeit.A ganz Europa rechent ee mat engem Klamme vun de Verkeef vu ronn 8,8%, Däitschland läit an der EU op der Nummer 1, mat engem Ëmsaz vu 4,69Milliarden Dollar, ronn 1 Milliard Dollar méi wéi virdrun. Weltwäit läit iwwregens China op der Nummer 1, dat mat bal 38 Milliarden Dollar. Dono kommen d'USA, Japan, Südkorea an Däitschland.