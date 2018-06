Dass den Internet voll mat sexuellen Inhalter an alle Formen ass, ass kee grousst Geheimnis. Dat Ganzt an engem Spill vun Nintendo verwonnert dann dach ...

Wéinst engem Hacker-Ugrëff op d'Spill Super Mario Odyssey fir Switch, si Speckbiller an dem Mario seng onschëlleg Welt geroden. Konkret fënnt een dës am Minispill „Balloon World“ vum Luigi.Hei kann een e Ballon verstoppen an engem säi Profilbild gëtt dann dorobber ugewisen. Hacker hunn awer erausfonnt, wéi se hir eegen Avataren eropluede kënnen, sou dass dës zenséiert Material awer ëffentlech gëtt.Et gëtt elo Eltere vu Kanner geroden, d'Switch vum Internet ze trennen, bis de Problem geléist ass. Bis elo ass just dëst Spill betraff, anerer kéinten awer nokommen.