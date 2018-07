© 11F Gaming

Kategorie: SOLO (1 Spiller)

Kategorie: DUO (2 Spiller)

Kategorie: SQUAD (4 Spiller)

Ganzer 220 Spiller hu bei dësem éischte grousse 11F Gaming-Fortnite-Turnéier zu Munneref am Casino deelgeholl, zum Schluss, wuelverstanen no engem Marathon vu 24 Stonnen, konnten sech nëmmen déi beschte Spiller duerchsetzen.Ganzer 3 Kategorië goufe gespillt: De Solo, also Eenzelspiller, den Duo, also zu 2 an zu gudder lescht d'Ekipp vu 4 Leit, de sougenannte Squad. Fortnite konnt iwwregens net nëmmen um PC, mee och op der Konsol gespillt ginn, vu dass d'Turnéier am Crossplay mat Punkt funtkionnéiert huet.Am Solo konnt sech den "" duerchsetzen. 2. Gëtt de "" an déi 3. Plaz kann sech den "" sécheren.Am Duo ass et d'Team "" dat sech géint seng Konkurrenten duerchsetze konnt. Plaz 2 geet un d'Team "" an d'Team "" kritt déi 3. Plaz.Last but not least d'Squads: Hei ass et d'Team "" ëm de "PotatoHunter" déi d'Nues zum Schluss no enger gudder 1. an 3. Ronn vir hunn. Plaz 2 geet hei un Team "", Plaz 3 un Team "".