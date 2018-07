© youtube

Plaz 10: Pokémon

Op der, tummelen sech déi allzäitbeléifte Monsteren am Boxentäscheformat, nämlech d'ronderëm. Egal op déi al rout/blo/giel Editioune fir de Gameboy, Pokémon Stadium fir N64 oder déi méi nei Editioune fir den DS oder d'Smartphonen - Pokémon ass och no 22 Joer e Phänomen, deen net kléng ze kréien ass. Ganz am Géigendeel ginn déi aktuell Spiller extrem vill gespillt, all nei DS-Editioun huet sech bis zu 16 Millioune mol verkaaft, eppes dat sech och an eiser Ëmfro erëmspigelt.

Plaz 9: Fortnite

Verschiddener kréien net genuch dovunner, anerer verdréien d'Aen eleng schonn nëmmen, wann se de Numm héieren. Riets geet vu, d'Battleroyal-Spill kënnt dohier och op d'. Op Solo, an der Koppel oder an enger Ekipp vu 4 Spiller, Fortnite gëtt am Moment konsuméiert, do féiert kee Wee derlaanscht an dat weisen och d'Zuelen. Iwwer 100 Milliounen aktiv Spiller, dovunner dierften déi meeschten Online-Games wuel am Moment nëmmen dreemen. Dobäi ze soen ass, dass d'Spill dës Placéierung gepackt huet, obwuel et vun dësem Spill just ee wierklechen Deel gëtt an nach ganz frësch an der Videospill-Welt ass. Vläicht hëlleft den Hype hei och e wéineg no...

Plaz 8: Final Fantasy

Op derkënnt dann d'Grand-Dame vun de Rollespiller fir vill Leit.ass mëttlerweil net méi aus der Videospillwelt ewechzedenken, op ee Fan dovunner ass oder net. Op RPG'en mat engem Turn-Bases-Kampfsystem gutt sinn oder net, sief dohinner gestallt. Unerkenne muss een awer den enormen Impakt op d'Videospillkultur an huet niewebäi deelweis déi graphesch Mooss-Lat op e neie Level gehuewen. Ween alles an dëser Serie spille wëll, deem muss bewosst sinn, dass een am Moment bei wäit iwwer 30 verschiddene vollwäertege Final Fantasy-Spiller mëttlerweil läit.

Plaz 7: The Witcher

D', esou eis RTL-User, kritt, eppes, dat op den éischte Bléck iwwerrascht huet, op den 2. allerdéngs komplett gerechtfäerdegt ass. Den 3-Deeler vun CD Projekt Red huet sech bei de Fans vun actiongeluedene Rollespiller an d'Häerz gebrannt. Virun 11 Joer koum den éischten Deel fir PC eraus, haut ass d'Serie awer virun allem wéinst The Witcher 3: Wild Hunt esou massiv beléift. Och net zu lescht wéinst CD Projekt Red, déi anescht wéi vill aner Publisher, hire Fans vill Content ginn, dat an enger gudder Qualitéit. Eng Serie mat vill Potential!

Plaz 6: Tetris a FIFA

Op derkënnt dann elo wierklech en absolute Klassiker, e Gigant an der Videospillkultur an schonn eleng duerch d'Musek e Phänomen. Wéi laang dauert et wuel bei iech, bis der d'Lidd vun... geneeam Kapp hutt? Dass dat ganzt eng Kéier esou en Hype gëtt an sech och 34 Joer dono nach hält, hätt säin Entwéckler, de Russ Alexei Paschitnow wuel nimools geduecht. An dach ass et haut ee vun de meeschtgespillte Spiller op der Welt, a stécht haut nach bei sou munchem doheem am ale Gameboy.Eise nächste Kandidat deelt sech eng Plaz mat Tetris, hei kënnt nämlech d'-Serie hin, déi also och op d'kënnt. Hach jo... sou eng kleng Futtball op der Konsol fir d'Zäit ze verdreiwen, ass dach eppes Schéines. Dat denken sech op alle Fall Millioune vu Spiller all Joers, wann se sech nees déi neiste Versioun vu FIFA, meeschtens ëm Hierscht, zouleeën. 47 Spiller ginn et mëttlerweil, dat produzéiert a 25 Joer... "chapeau-bas" muss een do soen. Hei feelt et net u Wëllen d'Geeks mat Titelen ze versuergen. Am E-Sport mëttlerweil awer, oder grad dowéinst eng absolut Gréisst an och feste Bestanddeel, FIFA huet sech kloer dës Plaz verdéngt!

Plaz 5: World of Warcraft (WoW)

Puhh, an elo komme mer da bei sou e richteg schwierege "Patient", well sech hei d'Geeschter esou scheeden, wéi praktesch bei kengem anere Spill.séchert sech World of Warcraft, kuerzE Kënschtler hat emol eng Kéier e Konschtwierk mat Räis bei der "We love"-Ausstellung um Belval ausgestallt, déi gewisen huet, dass et Persounen op der Äerd ginn, déi WoW Spillen, wéi Persounen déi HIV-infizéiert sinn. E fairerweis onfairt Beispill, well et dann dach am Verglach mat enger schlëmmer Krankheet schlecht do steet. Klammer zou. Nach ëmmer flamen d'Serveren awer reegelrecht vu WoW, 2004 ass et erauskomm, Millioune Spiller huet et an ass deels den Ufank vun der Videospill-Online-Kultur am kompetitive Stil op der grousser Bühn gewiescht. Mëttlerweil ass d'Spill jo och als Film ze gesinn.

Plaz 4: Mario Kart

Sou onzougänglech d'Virgänger vun dëser Lëscht sinn(Ausnam: Tetris), sou easy-peasy ass dës Spill fir Gaming-Ufänger.kënnt, de Nintendo Renn-Klassiker, bei deem schonn déi eng oder aner Manette oder am schlëmmst Fall reegelrecht Frëndschaften zerbrach goufen. (virun allem wann een op der 1. Positioun, gefillte 5 Meter virun der Zillinn awer nach vum bloe Schildkrötepanzer getraff gëtt a leschte gëtt) Héich kompetitiv a mécht extrem Spaass, och wann ee weder Nintendo, nach Rennspill-Fan ass. D'Kombinatioun mécht et, dat zënter 1993 an iwwer 10 Deeler.

Plaz 3: Grand Theft Auto (GTA)

Op derginn et dann och am Fong nëmmen 3 Wieder: "", Kuerz: GTA. An dach, e puer Wieder wieren nach ze verléieren. Spill huet eng top Reputatioun bei Gamer an an der Videospillkultur, manner gutt ass dës Reputatioun vun dësem Spill par contre bei den Eltere vun den deelweis vill ze jonke Kanner, déi sech d'Spill eranzéien. Kontrovers duerch seng Gewalt déi een fräi um Bildschierm ausliewe kann, veréiert wéinst sengem Sandbox-Impakt op d'Gamingwelt. D'Spill huet et sou oder sou an d'Top 3 gepackt an dat och ganz kloer nees mat Recht. Eng stabil Serie, déi sech zënter Joren e Numm mécht an d'Fans bei der Staang hält.

Plaz 2: The Legend of Zelda

geet dann un déi Figur an der Videospillwelt, déi wahrscheinlech am heefegste vernannt gëtt. Also vernannt am enkste Sënn vum Wuert: Vill Leit verwiesselen do ëmmer nees eppes mat de Nimm bei dem Charakter. D'Spill heescht natierlech "", de Protagonist allerdéngs "Link". D'Zelda (iwwregens e weibleche Virnumm, woubäi de Link kloer eng männlech Figur ass) ass d'Prinzessin vun Hyrule a gëtt reegelméisseg vum Link virum Ganondorf gerett. Et wier also sou ähnlech, wéi wann een de Mario géif Peach vernennen. Vill méi gëtt et zu dëser fantastescher Spillserie op dëser Plaz net ze soen, anerersäits géif dësen Artikel ganz kloer seng Grenze sprengen. Zënter der NES vu Nintendo, eng absolut Mark vu Nintendo.

Plaz 1: Mario

© David Winter (RTL)

Disney huet d'Mickey Maus, McDonalds de Ronald, den ZDF Mainzelmännercher... an Nintendo huet méi wéi sécher de. Fir vill Leit dat Symbol iwwerhaapt fir Videospiller. Praktesch all Mënsch huet scho mol vun dësem italienesche Blechschléier héieren an erkennt en direkt u senger rouder Kapp mam "M" drop. Dobäi eng schmock Salopett an déi notoresch Rettungsaktioun vum Prinzessin Peach kann ugoen. Figure wéi de Yoshi, den Toad, de Luigi oder de Wario, fir der nëmmen e puer ze nennen, géifen et ouni de Super Mario net ginn. Iwwregens läit d'Spill bei wäitem op der Plaz eent, dat ouni d'Mario Party Spiller an d'Mario Kart-Spiller dobäi gerechent. Hei goufen nëmmen d'Spiller vun der Haaptserie gezielt, déi och als klasseschen Jump-and-Run duerchginn. E Monolith an der Gamingwelt, d'fir d'Mario-Serie dierft an d'Rei goen.