De Weekend vum 6. op den 8. Juli war et nees su wäit an de Major-Turnéier zu Köln am Counter Strike gouf nees ofgehalen. Andréck vun E-Sports Luxembourg!

ESL One Cologne 2018

Vum 6. Juli bis den 8. Juli war zu Köln nees den Event fir alleguerten d'CS:GO-Fans, nämlech de Major-Event am Counter Strike, déi sougenannten "ESL One Cologne 2018". Ënnert anerem de Jerome Becker war mat der Ekipp vun E-Sports Luxembourg bei dësem risegen E-Sports-Event dobäi an erkläert, wéi den Oflaf bei esou engem Turnéier ausgesäit.

De Jerome Becker (E-Sports Luxembourg) iwwert den Oflaf



Well déi däitsch Ekipp "BIG" géint d'Erwaardungen extrem wäit komm ass, war d'Stëmmung an der Arena zu Köln natierlech excellent. Zum Schluss huet d'Dreamteam "Na'Vi" gewonnen.

Wéi war d'Stëmmung zu Köln? (Jermome Becker)



Um Turnéier waren am Ganzen 16 Ekippen dobäi, dorënner natierlech just d'Crème de la Crème, also déi beschten CS:GO-Ekippen.



© Jerome Becker

16 Ekippen ware bei der Electronic Sports League dobäi



Natierlech war E-Sports Luxembourg net nëmmen do fir ze kucken, mee huet och aktiv mat Leit um Terrain zu Köln geschwat a Kontakter geknäppt.