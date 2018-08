Op der Uniform vum Zaldot gouf d'Zeeche vun der "SS" an d'Hakekräiz fir den däitsche Maart verännert. © Extrait aus Wolfenstein II

De Grond, an Däitschland war d'Weise vun Hakekräizer a Spiller net erlaabt. Et war souguer duerch den Artikel 86 vum Strofgesetzbuch verbueden, fir "verfassungsfeindlech Symboler" a Spiller ze weisen.Wann een a Spiller wéi Wolfenstein, Call of Duty oder Medal of Honor déi däitsch Versioun gespillt huet, esou haten d'Nazien ni en Hakekräiz un, mä iergendeen anert Symbol am Plaz.Elo awer soll d'Gesetz ugepasst ginn a Spiller sollen déi selwecht Rechter kréien, wéi d'Wëssenschaft, Dokumentatiounen an d'Konscht. Bei Filmer war et bis elo och ëmmer esou, datt si sech op d'Fräiheet vun der Konscht beruff hunn, fir déi verbuede Symboler dierfen ze weisen.Mam neie Gesetz sollen dann d'Hakekräizer och a Videospiller ze gesi sinn, ënnert der Konditioun, datt d'Spiller kritesch mat deem, wat zu där Zäit passéiert ass, ëmginn. Och Spiller, déi schonn um Maart sinn, dierfen elo an der onzenséierter Versioun erauskommen. Dofir musse si awer nach eng Kéier eng Demande beim USK areechen, déi d'Spill nach eng Kéier préiwen.