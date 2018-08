Vum David Winter (Radio an RTL.lu)

D'Foire huet ufanks kleng ugefaangen, haut ass et déi gréissten a mat déi bedeitendst Foire fir Videospiller weltwäit. RTL war dëst Joer op der Plaz!

© David Winter / RTL

Et ass déi gréisste Foire fir Computer- a Videospiller op der Welt, dat wann een d’Ausstellungssurface an d’Zuel vun de Visiteure consideréiert. Riets geet vun der Gamescom zu Köln, déi nach bis e Samschdeg den Owend dauert.



RTL war dëst Joer op dëser Videospill-Foire, déi sech an de Joren, zu engem reegelrechte Flicht-Rendezvous fir Fans vu Videospiller entwéckelt huet. Dat net eleng, mä mat ronn 50 Lëtzebuerger, déi schonn zënter e puer Joer traditionell op dëse wichtege Rendezvous fueren.





Scho fir dat 3. Joer hannerteneen, organiséiert 11F Gaming d‘Reese fir op d’Gamescom op Köln ze fueren, wéi gesot, e Must, wann ee wësse wëll, wat an de nächste Méint a Jore punkto Gaming op der Lëscht steet. Wat den Interessi bei dësem Event ugeet, mierkt de Fabio de Aguiar vun 11F, dass dëse kloer klëmmt. Mëttlerweil iwwerleet een sech schonn, op ee fir d'Joer 2019 net en 2. Bus organiséiert, fir dann 100 Leit op Köln matzehuelen.

Virun allem elo ass dann och d’Zäit, wou déi grouss Titele virum oder wärend dem Chrëschtdagsgeschäft erauskommen, also d'Méint September, Oktober a virun allem November an Dezember.

3 bis 4 Stonne waarden, fir ronn 5-6 Minutte kuerz ze zocken, ass éischter de Normalfall wéi d’Ausnahm. De Gaming huet sech ganz kloer an de leschte Jore verännert an dat mierkt een och op der Gamescom zu Köln. Den Tim Endres, den Direkter vun der Gamescom erzielt, wéi sech d’Foire a senger Geschicht vergréissert huet. 2009 war déi éischte Gamescom, zënter hir ass d'Foire zu der gréisser Gaming-Foire op der Welt vergréissert a setzt reegelrecht Trends a Videospiller.

355.000 Leit waren 2017 do, e Rekord, deen dëst Joer natierlech soll gebrach ginn. Majo dëst si bei wäitem net déi eenzeg Qualitéite vun der Gamescom, virun allem d'Diversitéit vun de Spiller leien dem Direkter vun der Gamescom um Häerzen.

De Gaming, dat ass eppes, dat ee bei sou enger Gamescom direkt mierkt, ass scho längst keng Nisch méi, mä huet sech zu engem reegelrechte Massephenomen entwéckelt. Déi kommend Joer dierften an deem Beräich nach spannend ginn.