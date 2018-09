De Fabio De Aguiar iwwert de Programm op der LGX



Schonn zënter 2-3 Woche sinn d’Tickete fir d’LGX online, dat op LGX.lu. Fir 15 Euro kritt een de Weekend-Pass, et kann een sech natierlech awer och just een Tickete fir Samschdes oder Sonndes huelen.

Wéini ass d'LGX genee?



Majo net nëmme kucken, mee matmaachen ass dëst Joer op der LGX ugesot, dat well ee quasi bei all Stand eng Aktivitéit matmaache kann. Déi verschiddenst Präisser ginn et ze gewannen, sollt een dann den Highscore knacken. Dann gëtt et awer och e spezielle Weekend-Challenge fir alleguerten d’Fortnite-Fans. Hei geet et drëms, dat populäert Lama op der LGX ze sichen.





Wat gëtt säitens den Exposanten vu Programm ugebueden?



6 Turnéiere wäerten et dann nach ginn, dat a 6 verschiddene Kategorien, respektiv Spiller. D’Qualifikatioune fir League of Legends a Rocket League wäerten am Virfeld am September schonn ausgedroe ginn. Méi Infoen heizou ginn et op 11F.lu. (Qualifikatioune sinn de 16. an 23. September). Umellen kann een sech um offizielle Site vun 11F Gaming.









6 Turnéieren ginn et op der LGX! Hei d'Infoen!



D’Turnéiere fir Fifa 2019 (dat 2 Deeg virun der LGX erauskënnt), Clash Royal, Dragonball Fighter Z a Super Smash Bros. wäerten da komplett zu Munneref ausgedroe ginn.

Ganz nei dëst Joer ass dann de Cosplay, dee méi an de Mëttelpunkt geréckelt gëtt. Hei geet et jo drëms sech wéi seng Anime- respektiv Gaminghelden ze verkleeden. An deem Kontext gëtt et dann och speziell e Concours op der LGX.





Och Cosplay ass dëst Joer en Thema!



Datum vun der LGX: Samschdes den 29. September a Sonndes den 30. September 2018.