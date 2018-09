© Sony / RTL.lu

E Freideg kënnt endlech de neie Spider-Man, exklusiv fir d’Playstation 4 eraus, ma d’RTL-Gaming-Sektioun huet dat gutt Stéck schonn e puer Deeg getest a mir ginn iech e kléngen Iwwerbléck wat iech am neien Insomniac-Titel erwaart a wéi eis Bewäertung vum Spill ass



D'Fortbeweegung zu New York, eng sensationell Erfarung

Am neien Titel vu Marvel dréit sech natierlech nees alles ëm de Peter Parker a seng Aventuren zu New York City. An nach ni war d’Stad selwer, also den Entourage vum Spiderman esou wichteg, wéi bei dësem Spider-Man- Titel vun Insomniac. De Mëttelpunkt vum Spill ass niewent dem exzellente Kampfmodus nämlech ganz kloer de System, fir sech vun enger Plaz vun der Map op déi nächste Plaz ze beweegen. Dëst funktionéiert net nëmme ganz gutt, mee mécht och nach extrem Spaass. Op een sech mat sengem Spannennetz vun Héichhaus zu Héichhaus schwéngt, Parkour iwwert Objete meeschtert oder Gebaier eropklëmmt, de Fokus heivunner läit kloer an der Kombinatioun vun all deenen Elementer, déi d’Spill dann och wéi gesot virun allem ënnerhalsam mécht. Eleng d’Beweege bei d’Missioune mécht esou Fun, dass een sech ufanks mol gären e wéineg Zäit domadder hëlt.

Hei ass och ze bemierken, dass et sech jo dës Kéier manner ëm e lineaart, mee méi en Open-World-Spill réit. Et kann een also eraussichen, op een den Haaptstrang verfollegt oder Niewemissioune mécht, also sou, wéi mëttlerweil déi meeschte Spiller opgebaut sinn. Am neie Spider-Man funktionéiert dës Philosophie och wierklech ganz gutt.



De Kampfsystem ass absolut de Kär vum Spill, och wann et eng Gewunnechtssaach ass

E weideren zentrale Punkt am Spill ass natierlech den extrem dynamesche Kampfsystem, eppes dat ee jo schonn an den Traileren am Virfeld gesinn huet. An effektiv ass et wierklech den Dréi- an Aangelpunkt am Spill, dat mierkt ee schonn eleng duerch déi vill verschidde Kombinatiounen a Méiglechkeeten et ginn, fir sech mat senge Géigner sou richteg ze zerklappen. Virun allem spillt och hei den Entourage eng essentiell Roll, well een nämlech mat Géigestänn, déi an der Géigend stinn, kann interagéieren.

Dat Ganzt bréngt awer och mat sech, dass een net einfach ka Quadrat drécken an hoffen, dass een all Géigner trëfft an sou easy laanscht d'Kampfsequenze kënnt… Dat leeft beim neie Spider-Man-Titel op kee Fall. Ënnert anerem reagéieren dem Superheld seng Spannesensoren, wann dëse kuerz virdru steet, ugegraff ze ginn. Geet een dann net an Deckung, gëtt ee getraff an et ass méi séier eriwwer, wéi een sech dat ufanks denkt, och am mëttlere Schwieregkeetsgrad. Dat ass ufanks e wéineg frustrant, well ee wierklech muss léieren, wéini een wat mécht a wéi ee mat sengem Ëmfeld optimal an Interaktioun trëtt. Huet een dëst awer bis eraus, mécht dat ganzt en onheemleche Spaass, eppes dat fir mech perséinlech e ganz wichtege Punkt bei engem Spill ass an an der lescht ëmmer manner wichteg gouf.



Wéi steet et mat der Grafik? Downgrade oder net?

A Punkto Grafik ass dann aus reng subjektiv näischt auszesetzen, am Contraire, de Stil vum Spill gefält ganz gutt. Dass d’Game soll gedowngraded sinn, also eng méi schlecht Grafik soll hunn, wéi an den Trailere gewisen, fält engem net wierklech op, virun allem well et och schwéier ze vergläichen ass. Op den éischte Bléck ass awer bei eisem Test näischt Gravéierendes opgefall, meeschtens gouf et souguer Luef fir déi passend Grafik an déi extrem flott an dynamesch Animatioune wärend dem Kampf zum Beispill.



Eis Bewäertung : 7,5 vun 10

Op alle Fall ass de neie Spider-Man dee beschten an och authenteschste Spider-Man bis elo! Virun allem awer, an dat freet d’Fans vun de PS2-Spiller, mécht dësen Titel einfach extrem vill Spaass. Wien genee dat sicht, deen ass mam neie Marvel-Spill op alle Fall gutt bedéngt. Alles an allem gi mir dem Spill eng 7,5/10.