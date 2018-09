De Jerome Becker vun eSports Luxembourg



D'Luxmasters ass eng national Kompetitioun, an där et all Joers drëms geet iwwert en Online- respektiv Offline-Turnéier ze ermëttelen, wien de Lëtzebuerger Champion am Counter-Strike: Global Offensive gëtt. 2017 goufen et ganzer 23 Ekippen.Dëst Joer sinn et nëmme 14 Ekippen, ma dat huet och e Grond, esou de Jerome Becker vun E-Sports Luxembourg:

D'Online-Phase, also wou ee ka vun doheem aus matspillen ass vum 15. September bis Mëtt November. D'Offline-Finalle sinn den 1. Dezember da ganzen Dag.Hei de Programm-Oflaf, erkläert vum Jerome Becker vun E-Sports Luxembourg:

