Wéi 11F Gaming e Mëttwoch den Owend annoncéiert huet, wäert e weidere professionelle FIFA-Spiller zu Lëtzebuerg Fouss faassen. Joé "LUX_Walter" Walter ass de Numm vum Spiller an huet och schonn an de leschte Joren eng Rei Exploite konnte fir sech verzeechnen.

Dozou gehéieren:

- Gewënner vun der "11F FUT League" am FIFA18



- Gewënner vum EGO European Cup 2v2 am FIFA 18



- Finall am National Cup am FIFA 18



- Top 4 an der ESWC-Qualifikatioun Lëtzebuerg am FIFA 17



EGO European Cup 2v2 © Facebook



De Joé Walter huet e Vertrag vun engem Joer ënnerzeechent, 11F wäert weiderhin d'Management vum eSportler iwwerhuelen. Dës wier domadder elo schonn den 3. Spiller bei 11F Gaming, deen e Profi-Vertrag ënnerschriwwen huet.