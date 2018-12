Wéi et schéngt huet den Jack Black (School of Rock, King Kong, Tenacious D) niewent senger Schauspillerei a senger Band och elo Pläng fir Youtuber ze ginn.

A sengem éischte Video versprécht hien dann och, dass säin Channel méi grouss wéi dem "Pewdiepie" oder dem "Ninja" hir Channele wäert ginn. All Freideg soll et e neie Video op sengem Channel ginn, deen sech, wéi et ausgesäit, ausschliisslech ëm Gaming dréie soll.





Obwuel just den Introduktiounsvideo um Channel ass, huet de Clip selwer schonn 3,2 Millioune Views, den Channel hunn da schonn iwwer 1 Millioun Leit abonnéiert.

Den Jack Black huet iwwregens an engem Kommentar ënnert sengem Video geschriwwen, dass et net seng Iddi, mä sengem Bouf seng wier an dass hie just als "Geisel" do géif gehale ginn.