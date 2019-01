Grond dofir ass eng Ännerunge vun der Politik am Playstation Plus: Et solle vu Mäerz un just nach Spiller fir PS4 erauskommen.

An ebe well et manner Spiller wäerte ginn, déi generell dierften ugebuede ginn, kéint et ganz gutt sinn, dass d'Qualitéit vun de Spiller klëmmt. E Grond fir dës Thees ass de Fakt, dass d'Useren an Asien schonn zënter Ufank dës Joers exklusiv just nach Playstation 4 Spiller ugebuede kréien.

Zousätzlech bei "Steep", dat et jo och fir Europa gratis als Download gëtt, hunn d'Gameren an Asien och nach "The Division" als zousätzlecht Spill dobäi kritt. Am Verglach zu "Portal Knights" dat et als 2. Spill an der EU gouf, natierlech e zimlechen Downgrade.

Dobäi kënnt, dass et an Asien nach e gratis PS4-Theme an e Final Fantasy-Soundtrack dobäi gouf.