© RTL Archiv

11F Gaming huet an engem Communiqué seng Visioune fir d'Joer 2019 presentéiert an dobäi eng Rei strukturell Annoncë gemaach. Ënnert anerem gëtt de Mediale Volet, sou wéi d'Eventer weider ausgebaut, wat méi Contenue bedeit.



Op der anerer Säit gëtt den Esport-Volet méi op aner Organisatioune spezifesch opgedeelt, dofir awer méi zesummegeschafft, sou dass d'Gaming-Communité zu Lëtzebuerg sech méi strukturéieren a professionell entwéckelen dierft.



De ganze Communiqué kënnt dir hei komplett noliesen:



Léif Community,

Als éischt wëllen mir iech mol alles erdenkbar Guddes wënschen fir dat neit Joër.

Mir hunn 2018 ofgeschloss mat iwer 11.000 Community Members, méi wéi 1500 News, Videos an Biller, engen 10 qualitativen Gaming Events an représentéieren domader mat Ofstand déi gréissten Gaming Plattform zu Lëtzebuerg.

Mir sinn extrem zefridden mat der Entwécklung, mee werten eis elo net äusrouen. Am Géigendeel, mir hunn an de leschten Wochen verschidden Community Members an ons Partner getraff, Brainstormings gemeet an konnten domader eis nei Zielsetzung fir 2019 festleehen.

Waat erward iech 2019 ?

Mir kennen ons Aktivitéiten an 3 grouss Beräicher andeelen :

1. Media – New Studio Concepts

Mir werten selbstverständlech mat onsen News hei op 11F Gaming weiderfueren fir iech emmer um Laafenden ze haalen waat an der Gaming Welt nët nemmen zu Letzebuerg mee och international geschitt. Den redaktionellen Deel bleiwt also weiderhin fir iech verfügbar. Nei as allerdengs, dass mir eis verbesseren wellen domader, dat heescht am Kloertext dass mir en neien Büro hunn fir 2019 wou mer mei Plaatz hunn an och een Studio fir Sendungen opzehuelen. Dir dierft also gespaant sinn waat do dësst Joer op iech duerkënnt.

2. Events – Bigger and Better

Ons Events wou mer Deels mat eisen Partner organiséiert hunn waren en vollen Erfollesch lescht Joër. Grond genuch fir déi weider auszebauen 2019, an op nach méi Qualitéit, Prizepool, Participants ze setzen. Ganz gläich werten déi éischt News public goen. Et soll fir jidereen opmannst eemol am Joër eppes mat dobäi sin mat deem een sech identifizéieren kann. Kleng Teasers announcen mer iech hei och schonn, an zwar werten Esport Leagues kommen, en éischten gréisseren Event am Ausland an eng LGX déi iech vum Canapé wert emgeheien !

3. 11F Esport Teams – Gréissten Ännerung :

Am Esport Beräich gëtt et déi gréissten Ännerung innerhalb vun eiser Struktur. Mir hunn zu 90% eisen Esport Deel opgeléist fir 2019, daat aus folgendem Grond. Et kommen emmer méi Esport Organisatiounen op hei zu Lëtzebuerg, déi sech just em Spiller an Teams wëllen bekëmmeren an déi elo d’Chance hunn fir dëss Spiller vu sech kënnen ze iwerzeegen. Dësst soll op kee Fall als schlecht News ungesin ginn, am Géigendeel mir supporten déi Bewegung domader an sin der Meenung dass dat genau dee richtegen Wee as. Mir invitéieren och all Esport Orga fir sech bei ons ze mellen an bidden een gratis medialen Support un ! Et as nämlech genau daat waat Letzebuerg nach gefeehlt huet, fir elo endlech kennen duerchzestarten am Gaming.

Als Resumé haalen mer fest dass, mer zu Lëtzebuerg elo endlech all Intervenants zesummen hunn fir dass de Ecosystem opgeet. Daat heescht dass mer esou wuel Esport Teams, esou wéi Event Organisatiounen hunn, an daat ganzt och nach medial verbreed gett. Daat as de Grondsteen fir eppes richteg Grousses zesummen opzebauen.

Mir sin oppen fir mat all Orga zesummen ze schaffen mat deenen mer bis elo nach net d’Chance haaten, mam Ziel dën letzebuergeschen Gaming Developpment no vir ze bréngen.

Well et kann just fonktionéieren wann mer all zesummen an déi selwescht Richtung steieren.

Zum Schluss wëllen mir virun allem onserem aussergewéinlechem Staff Merci soen, op déi een emmer zielen kann, esou wéi och onseren 4 Main Partners déi dir sëcherlech schon all kennt. Sie hunn eis säit dem Unfank ënnerstetzt an hunn massgeblech dozou bäigedroen dass d’Marke „11F“ haut daat as waat se as an domader den ganzen Gaming / Esport Developpement hei am Land no vir gepusht.

Merci un: #Cactus / Banque Internationale à Luxembourg - BIL / Orange / Bâloise Assurances Luxembourg

Ouni ons aner Partner wëllen ze vergiessen mat deenen mer während dem Joër zesummen geschafft hunn:

Merci un: Saturn Luxembourg-City, LGX - Luxembourg Gaming Xperience, Pizza Hut Luxembourg, La Belle Etoile, #Topaze, Luxexpo The Box, Weidert men's finest, FC Déifferdeng 03, FC Progrès Niederkorn Officiel, Gulf Martelange, Boonchu, CBC Shop, MSI Gaming, Cash Converters Luxembourg, RTL Lëtzebuerg, RTL You, ID-ea.Lu …

An Hoffnung keen vergiess ze hunn. Nach eemol eng leschte Kéier 1000mol MERCI.