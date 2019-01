© ESportsUnited Saar

Den “DiogoSantos26” (Progrès Niederkorn Esport), war leider an der 1/8-Finall schonn eraus. Schued fir den Diogo, dee ganz kloer een vun den Favoriten war, zemools wann een seng Score vum leschten Joer kuckt (Gewënner SprinGames 18, LGX 18, SaturnBelvalCup 18, BelleEtoileGamingWeek 18). Hien däerf do net den Kapp hänken loossen. Et kann een jo net ëmmer gewannen.Dat ganzt huet d’ASBL “E SportsUnited Saar” organiséiert. Eng ASBL déi och bei eis am Land schonn un eis Turnéieren deel geholl hunn, mat hiren FIFA Pros., mä et nach net gepackt hunn um lëtzebuergeschen Territoire ze gewannen.Den nächsten FIFA-Rendezvous, ass elo den 23. Februar 2019 am Shopping Center Topaze zu Miersch. Do organiséiert 11F Gaming déi 3. Editioun vum FIFA TEAM CUP (2v2).Infoen an Inscriptioun op www.11f.lu