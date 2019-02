Iwwerdeems gëtt et ëmmer méi sécher, dass Microsoft seng Next Gen Konsol op der E3 2019 wäert virstellen.

Kultur: Am meeschte gelies

Wéi de franséische Site JeuxVideo mellt, wäert Microsoft seng nächste Konsol op der E3 dëst Joer annoncéieren. D'Konsol soll da beim Launch an 2 verschiddene Versiounen erauskommen, dat ënner de Code-Nimm "Lockheart" an "Anaconda".

D'Lockheart soll méi bëlleg sinn an ouni CD-Lafwierk auskommen. D'Anaconda kënnt dann also "normal" Konsol eraus.

Weider Rumeuren dréien sech dann ëm Halo Infinite. Wéi behaapt gëtt soll d'Spill beim Launch vun der neier Konsol erauskommen an RPG-Elementer hunn, eppes dat ee vum Shooter jo net wierklech gewinnt ass. Dobäi kënnt, dass d'Spiller am neien Halo och wäerte gréisser Decisiounen am Spill huelen, déi d'Story da veränneren.