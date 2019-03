© Steam

Gewalt a Sex a Videospiller, ass, genee wéi a Filmer näischt Aussergewéinleches, ma an deem heite Fall kann een awer soen, dass d'Entwéckler vum Spill "Rape Day" wuel definitiv e Schratt ze wäit gaange sinn.

Am PC-Spill vun "Desk Plant" geet et ënnert anerem drëms, als Soziopath wärend enger Zombie-Apokalyps Fraen ze vergewaltegen an ëmzebréngen. Et wier eng Welt ouni Reegelen, esou d'Entwéckler an engerm Interview, déi betounen, dass Zombien och Frae vergewaltegen, allerdéngs wier de Personnage mat deem ee spillt nach méi skrupellos. (D'Fotoen, déi RTL erausgewielt huet, sinn nach déi "harmlosten" Biller, déi een op Steam fanne konnt.)

D'Opreegung op de sozialen Netwierker an an de Forumen op Steam hunn natierlech net laang op sech waarde gelooss, vill Leit reegen sech net nëmmen iwwert d'Entwéckler op, mä virun allem och iwwert Steam, déi dem Spill iwwerhaapt emol eng Plattform bidden, fir kënne publizéiert ze ginn.





Mëttlerweil huet den Entwéckler eng Zeen aus dem Spill schonn nees erausgeholl, nämlech eng besonnesch grausam Plaz am Spill, an där e klenge Puppelche gewaltvoll ëmbruecht gëtt. Vill Material iwwert d'Spill gëtt et nach net, well et eréischt am Abrëll soll erauskommen.



An dach beruffen sech d'Entwéckler op déi artistesch Fräiheet a ginn ze bemierken, dass Mord a Folter akzeptéiert si bei Videospiller, et also kee Grond gëtt, wisou Vergewaltegung net soll akzeptéiert ginn. Asiichteg weisen sech d'Entwéckler op alle Fall net a betounte souguer, dass an e puer Joer op dëst Spill als Meilesteen géif zeréckgekuckt ginn. En Dënschdeg huet Steam da matgedeelt, dass d'Spill "Rape Day" fir den däitsche Marché elo verbuede gouf.

D'Taina Bofferding, Ministesch vun der Gläichstellung tëschent Fraen a Männer an Inneministesch, weist sech schockéiert

"Ech war absolut schockéiert, wéi ech dovun héieren hunn. Sexualiséiert Gewalt géint Fraen, also Vergewaltegungen als Haaptzil vun engem Spill ze inzenéieren, steet definitiv am krasse Géigesaz zu eiser Wäerter a kann net toleréiert ginn." esou d'Ministesch Taina Bofferding am exklusiven RTL-Interview.Allerdéngs misst een ervirhiewen, dass d'Useren vu Steam dëst och net toleréieren, d'Spill gouf massiv gemellt an sch dogéint gewiert. Et kënnt seele fir, mä wa sech genuch op Steam opgereegt a gemellt gëtt, dann kéint e Spill och nodréiglech erofgeholl ginn. Dat war zum Beispill de Fall beim Spill "Active Shooter" bei deem et drëms gaangen ass als Amokleefer an eng Schoul ze lafen a Leit ouni Grond ze erschéissen.Dass och hei nees d'Diskussiou entflaamt wier, géif d'Taine Bofferding gutt fannen, virun allem well d'Spill op sou enger grousser Plattform wéi "Steam" opdaucht. Ma hei kéint awer elo eng ganz grondsätzlech Diskussioun lancéiert ginn, esou d'Taina Bofferding: "An dem Beräich musse vill Acteuren zesummeschaffen, et ass elo d'Geleeënheet sech eng Kéier méi grondsätzlech Gedanken driwwer ze maache wéi mer hei zu Lëtzebuerg d’Opsicht iwwert Videospiller organiséieren a no wéi enge Kritäre Spiller verbuede ginn."D'Schold läit natierlech beim Bedreiwer vun der Gaming-Plattform, ma, et wier awer grad esou d'Gesellschaft, déi deels Schold ass: "De Verdreiwer huet hei ganz kloer eng Verantwortung ze droen, et leit ëmmer och an der Firmepolitik ze decidéieren, wéi eng Zort vu Contenu een op senger Plattform zouléisst. Et kann een awer och d’Verdreiwer mat der Diskussioun net eleng loossen, et ass eng gesellschaftlech an domat och politesch Diskussioun. Ganz wichteg an dem Kontext si mir do och d‘Opklärung a Preventioun, bei den Elteren ewéi bei de Kanner. Eltere solle wëssen, wéi eng Zort vu Medien hir Kanner konsuméieren, an och wéi eng Zort vu Spiller se spillen. Hei ass et wichteg, dass Elteren sech aktiv domat beschäftegen, an awer och kloer Grenze setzen."Dat wat d'Ministesch Taina Bofferding virun allem opreegt, ass, dass esou Sujeten wéi Vergewaltegung a Gewalt am generellen a Spiller och nach positiv duergestallt ginn an Zil vum Spill souguer sinn: "Tatsaach ass , dass duerch eng Rei Spiller, awer och duerch Filmer a Lidder, déi d‘Gewalt an d'Erniddregung vun de Frae banaliséieren, net nëmme Stereotyppen, mee och Strofdoten zum Deel banaliséiert ginn. Dëst huet Auswierkungen op d’Rollebiller vun deene Jonken. Als Ministesch vun der Gläichstellung tëschent Fraen a Männer ass mer grad d‘Education à l'égalité bei de Jonken an de Kampf géint d'Geschlechterstereotyppen am allgemengen extrem wichteg, an ech well dat och an de Medien thematiséieren.Et gi jo och vill Beispiller vu positiver Representatioun a Spiller, an dat solle mer als Gesellschaft fërderen! Den Ënnerscheed hei ass, dass d’Vergewaltegung als eppes Positives an als en Ziel vum Spill promovéiert gëtt, an domat ass d’Grenz fir mech kloer iwwerschratt."A wéi enger Form d'Spill elo am Abrëll erauskënnt an op et net virdrun komplett verbuede gëtt, ass nach ze gesinn.