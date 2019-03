Fir elo schonn déi 3. Kéier ginn d'SprinGames am Kader vun der Spingbreak an der Luxexpo "The Box" organiséiert, dat natierlech mat engem volle Programm.

De kompletten Interview mam Fabio De Aguiar vun 11F Gaming



Och fir d'Gaming-Fans wäert et dëst Joer nees e volle Programm op der Spingbreak (fréier Fréijoersfoire) ze fanne sinn, dat op de, organiséiert vunan enger ganzer Partie Partner. Wéi gesot, ass dëst elo schonn déi 3. Editioun vun de SpinGames, dat verdeelt op ganzer 450 Quadratmeter an der Luxexpo "The Box".

Virtual Reality an Zesummenaarbecht mat iHelef



Natierlech wäerten wéi gewinnt neesop der Plaz sinn, dat vu Saturn a vum Reservoir. Hei kann een sech dann beispillsweis Gaming-T-Shirten oder Kapen kafen, awer och Material fir de Gaming selwer a natierlech Spiller.Ma ochwäert natierlech op de SprinGames representéiert sinn, dat an Zesummenaarbecht mat "iHelef", engem lëtzebuergeschen Online-Service. Hei gëtt dann e Stand opgeriicht, op deem d'Visiteuren d'VR-Erfarung selwer kënnen ausprobéieren an erliewen, esou de Fabio De Aguiar vun 11F Gaming.

E weidere Volet bleift natierlech de, deen natierlech och nees présent wäert sinn a wou d'Leit dann nees dierfen nostalgesch ginn an al Konsolen wéi NES, Sega Mega Drive oder Nintendo 64 zocken.Da wäerten et, wéi bei 11F Gaming gewinnt, och nees eng ganz Partie Challengen ginn, dorënner eng, iwwert déi de Fabio awer zu dësem Zäitpunkt nach näischt verrode wëll. Dann wäert et och engginn, also ähnlech wéi Guitar-Hero, just amplaz vun enger Gittar muss een op engem DJ-Pult zocken.Weider sinn och PC'en op der Plaz fir dann do kënnenoderze zocken.

5 Turnéieren op de SprinGames 2019

Wéini si wéi eng Turnéieren? De Fabio vun 11F erkläert!



11F Gaming ounigeet natierlech op kee Fall, sou dass och neesam Kader vum kompetitive Gaming wäerten op de SprinGames ustoen. D'Spiller déi hei wäerten ustoen sinn:fir d'Mobile Games ananan Zesummenaarbecht mat Sweet Spot, déi Associatioun fir Smash zu Lëtzebuerg.D'Detailer iwwert d'Turnéieren, sou wéi d'Datumer gëtt de Fabio vun 11F Gaming:

Freideg 15. Mäerz:

BRAWL STARS (

Samschdeg 16. Mäerz:

FIFA 19( 11F Gaming SMASH BROS. ULTIMATE (

Sonndeg 17. Mäerz:

CLASH ROYALE (ROCKET LEAGUE (Gratis Ticketen fir op d'Springbreak ginn et um. Fir all weider Infoen geet een op den