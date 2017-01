Géint 10 Auer um Méindeg de Moie koum et zu Reckeng-op-der-Mess an der Rue des Trois Cantons zu engem uergen Accident.

E Chauffeur, dee vun Éileng koum, huet kuerz virum Rond-Point zu Reckeng-op-der-Mess d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer. Den Auto ass dobäi an e Bam gerannt an duerch de Schock weider an e klenge Bësch geschleidert ginn. De Bam gouf matgerappt, d'Gefier schwéier beschiedegt an de Chauffeur uerg blesséiert.De Samu aus der Stad, d'Rettungsdéngschter vun Esch a Monnerech souwéi d'Police waren op de Plaz. Eng Bunn huet zum Deel misse gespaart ginn, d'Police huet de Verkéier geregelt.