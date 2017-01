© RTL Archiv

Hei soll et zu systemateschem Abus vun de Patronen hirer Säit kommen. D'Gesetzer géifen d'Salariéeën net méi genuch protegéieren, well se kënnen ëmgaange ginn. De Plan de Maintien dans l'emploi misst Flicht ginn an och d'Sozialpläng kéinten net effektiv genuch agesat ginn, hei misst legiferéiert ginn. Dem Veronique Eischen vum OBGL geet et elo duer.

Veronique Eischen / OGBL



Am Finanzsecteur géifen, wat Entloossungen aus ekonomesche Grënn ugeet, den Esprit vun de Gesetzer wéi se den Ament sinn, net respektéiert ginn. D'Gesetzer missten un déi haiteg Situatioun ugepasst ginn, dat am Interêt vun de Salariéeën, esou d'Veronique Eischen.

18 Leit solle bei der Bank Rothschild hir Plaz verléieren, 110 Plaze solle bei enger anerer Bank op der Finanzplaz ofgebaut ginn. Den OGBL wëllt en Trend bei Entloossungen aus ekonomesche Grënn kënnen erkennen, besonnescht am Finanzsecteur géife systematesch Gesetzer ëmgaange ginn. De Plan de maintien dans l'emploi géinge kaum agesat ginn a beim aushandele vu Sozialpläng wieren d'Gewerkschaften net staark genuch.





OGBL / Reportage Ben Frin



D'Betriber géifen d'Entloossung aus ekonomesche Grënn benotze fir de Leit lass ze ginn, dat géif zu engem regelrechten Trend gi seet den OGBL, Zuelen déi esou en Trend géife bestätege konnten um Méindeg allerdéngs net virgeluecht ginn. An awer ass ee sech sécher, hei gëtt Abus bedriwwen. Grad bei Betriber déi Leit entloossen, obwuel se positiv Marge maachen, seet och de Jean-Luc De Matteis vum OGBL. Hie freet sech, ob et iwwerhaapt sollt erlaabt si Leit ze entloossen, wann ee positiv Marge mécht. Wann no Ännerungen, déi den OGBL virschléit nach ëmmer Abusen géife virleien, missten, dem Jean-Luc De Matteis no, d'Betriber bestrooft ginn.

De Plan de maintien dans l'emploi misst per Gesetz zum Flichtinstrument deklaréiert ginn, bis elo funktionéiert en op fräiwëlleger Basis. Beim Aushandele vu Sozialpläng hätten d'Gewerkschaften net genuch Moyenen, zum Beispill well net dierft gestreikt gi seet d'Veronique Eischen.

Dat wier eng einfach Positioun fir de Patron. Wann ee vun Ufank u wéisst, dass ee souwisou maache ka wat ee wëll, wier dat eng Situatioun an der deen ee méi staarkt wier, wéi deen aneren, esou d'Veronique Eischen.

Den Aarbechtsminister hätt sech de Fuerderunge vum OGBL net widdersat, bis elo wier awer nach keng Bewegung an de Fall komm.