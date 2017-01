© RTL Télé Lëtzebuerg

Et soll och an Zukunft keen ëffentlech-rechtlechen Tëleessender am Land ginn, sot de Premier Xavier Bettel e Méindeg an der parlamentarescher Mediekommissioun.

De Staat wëll also weiderhi gutt Relatioune mam Haus RTL behalen an de Service Public, duerch RTL Télé Lëtzebuerg, soll och an Zukunft assuréiert ginn.

RTL Konzessiounsvertrag / Reportage Nico Graf



Eng gutt hallef Stonn laang huet de Premier den Deputéierten explizéiert, wéi hien de Volet Tëlee vun der Medielandschaft gesäit an duerno och de Journalisten.



Wat fir mech wichteg ass, ass dat déi Relatioun tëscht dem Lëtzebuerger Staat an dem Grupp RTL wéi bis elo weider funktionéiert. Mir sinn am Gaang ze kucken, wéi dat no 2020 kéint ausgesinn. Wou ech d'Chamberkommissioun och informéiert hunn, datt ech eng Propositioun géif maachen, fir datt een de Konzessiounsvertrag op 3 Joer géif renouvelléieren an net op 10 oder 15 Joer, well och d'Medielandschaft esou séier wiesselt. An datt d'Situatioun awer och eng aner ass an eng Participatioun vum Staat, sou wéi se virdru mat engem "Echange de Service" war, dat vläicht muer och "en Numéraire" muss sinn. Mä wéi gesot, dat sinn nach Negociatiounen. Eng "Mission de Service Public" ass déi, déi wichteg ass. Mir hu keen ëffentlechen Tëleevisiounssender, mir hunn ee Privatsender, deen awer eng ëffentlech Missioun huet.

A wéi hien esou ass, huet de Xavier Bettel sech selwer d'Fro gestallt, wat dat heescht:



Dat heescht, datt RTL am Moment iwwer Frequenze verfüügt. Déi hunn e gewëssene Wäert, mä de Wäert vun de Frequenzen ass haut net méi dat, wéi dat, wat se an der Vergaangenheet richteg waren. An dowéinst muss ee kucken, datt de Programm och nach ka gemaach ginn, ouni en Defizit ze provozéieren, dee vum Sender och net kéint garantéiert ginn. An dowéinst ass och gekuckt ginn am Fong, wat et kascht, wat d'Kontributioun vum Grupp RTL wier, fir d'Frequenzen, an datt de Staat dann eben och eng Garantie gëtt, wann een eben och d'Publicitéit bis ofgerechent huet, wat misst bezuelt ginn, wann een esou e Programm géif produzéieren.

Hei geet et natierlech ëm Geld. D'Diane Adehm vun der CSV hat d'Zuelen. D'Tëleevisioun soll eng 20 bis 30 Millioune kaschten, d'Recettë vu Publicitéite leie bei 8 bis 9 Milliounen, wat nach mam Käschtepunkt vun de Frequenze verrechent gëtt, déi fir de Fernsehsender gratis zu Verfügung gestallt ginn. Deen Defizit, deen nach géing iwwreg bléiwen, géing da vum Lëtzebuerger Staat gedeckt ginn.

De Xavier Bettel hat dann nach e puer Präzisiounen ze ginn: Et ass wichteg, datt wann de Staat Sue fir d'Tëlee gëtt, déi dann net fir de Radio oder Internet am Haus gebraucht ginn. Et ass präzis fir e Journalsprogramm, wou och kulturell Programmer gemaach kënne ginn. Der Chamber gouf virgeschloen, datt den neien Direkter vun RTL an den nächste Wochen och eng Kéier an d'Chamberkommissioun soll kommen, fir ze weisen, wéi seng Visioune sinn a wéi dat zesumme soll lafen.

An anere Wierder, et kommen elo nach Gespréicher a Verhandlungen an dann Informatiounen un d'Chamber. An hannenaus och eng journalistesch Qualitéitskontroll vun enger Kommissioun, déi et nach net gëtt. Mä déi journalistesch Independance soll garantéiert bleiwen.