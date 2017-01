D'Areesverbuet an den USA kéint och Europäer treffen, wa si eng duebel Nationalitéit an domadder och en zweete Pass aus betraffene Länner hunn.

© AFP (Archiv)

De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel reagéiert domadder op d'Immigratiounspolitik vum US-President Donald Trump.



"Mir brauchen am Moment an eiser Gesellschaft virun allem Punkten, wou mer nees zesumme kommen, wou mer een deen anere respektéieren an net ausernee gedriwwe ginn. Wann ech héieren, datt elo Leit d'Areesverbuet kréien, just wéinst hirer Origine, wann ech héieren, datt verschidde Leit mat enger duebeler Nationalitéit, well dat ass eng Fro, déi huet guer kee sech gestallt, mä mir hunn och Leit mat enger duebeler Nationalitéit, Europäer mat engem Lëtzebuerger Pass, déi awer och nach en anere Pass hunn, déi awer hei zu Lëtzebuerg integréier sinn, déi wierklech Lëtzebuerger sinn an elo dohannen net méi erakommen. Ech maache mer Suergen, wann d'Politik elo déi ass, fir d'Leit auserneen ze dreiwen."



RTL.lu: A villen amerikanesche Stied: Dausende Leit protestéiere géint Areesverbuet fir Moslemen