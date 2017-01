© RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter

Hien huet och ze bedenke ginn, dass et an der Gesellschaft kee richtegt Gespier fir d'Dimensioun vun dësem Skandal gëtt, deen awer dramatesch Auswierkungen hätt.

Déi Gréng / Reportage Claudia Kollwelter



Statistesch wier nogewisen, dass 75 000 Europäer all Joer éischter stierwe wéinst der schlechter Loft. An och d'Zuelen zu Lëtzebuerg schwätze fir sech, sou de Claude Turmes. Mir hätten d'Joer 32, 30, 35 Doudeger op der Strooss, mir hätten, statistesch gesinn, 300 virleefeg Doudesfäll wéinst der schlechter Loft, déi duerch Dieselen ë.a. entseet, dat wier e Rapport vun 1 op 10, esou den Europadeputéierten. Zu Lëtzebuerg stierwen deemno méi Leit un der schlechter Loft, wéi un Accidenter.Néierens ginn et souvill Diesel Autoen wéi an Europa.An Amerika géif et knapps 3% Diesele ginn, a China emol net 1%, a Japan 2%, esou de Claude Turmes. An Europa wiere méi wéi 50% vun allen Autoen Dieselen. Zu Lëtzebuerg wieren et iwwerdeems bei den Neizouloossungen méi wéi 70% Dieselen gewiescht. Et wier eng Europäesch Anomalie, déi ganz bewosst vun der Automobilindustrie esou an Europa opgeriicht gi wier, esou de Claude Turmes.D'Strategie vun der Automobilindustrie wier déi ganz Ofgasariichtung just esou ze kalibréieren, dass se e genormten Test packt a sech dann dohannert verstoppt a seet am Normale kéint een déi Ofgasschaltung net anhalen, well dat de Moto géif futti maachen, esou de Claude Turmes.Et wier een op engem Punkt ukomm, wou ee misst decidéieren op een Gesetzer mécht fir d'Leit virun de gesondheetleche Schied vun Diesel Autoen ze schützen oder ob ee Gesetzer mécht, wou een d'Hand iwwert d'Automobilindustrie hält. Dat neit Gesetz, iwwert wéi an Zukunft d'Zouloossung vun den Autoe gereegelt ginn, gëtt den 9. Februar an der Kommissioun, déi fir de Bannemaart zoustänneg ass, ofgestëmmt.