De Paul Faltz, Joergang 1987, ass Manager a Wirtschaftsjurist an huet schonn tëscht 2011 an 2013 als Directeur adjoint fir d'Coboulux geschafft.Den neie Generaldirekter wëll den Traditiounsbetrib nei opstellen a konsequent op déi etabléiert Marke setzen. Gläichzäiteg wëll ee weider lokal verwuerzelt bleiwen.D'Entreprise Coboulux S.A. beschäftegt alles an allem 220 Leit, déi eng an den Emo-Metzlereien, déi aner zu Wecker am Schluechthaus.