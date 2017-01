650 Schüler aus Lycéeën uechter d'Land waren am Stater Athenée, fir de Ministere Gramegna, Schneider an Bausch Froen iwwer d'Rikfin-Etude ze stellen.

D'Themen Aarbecht, Mobilitéit an Ëmwelt concernéieren an Zukunft jo och virun allem déi jonk Generatiounen. Déi eng si vis-à-vis vun sou Theme éischter gelangweilt, méi "bof bof, dat läit jo alles nach wäit fort". Déi meescht jonk Leit schénge sech awer och an hire Klasse ganz kritesch mat de Rifkin-Proposen auserneegesat ze hunn.





Rifkin Interlycées/Reportage Annick Goerens



Och fir d'Ministere wär dësen Echange immens wichteg, den ganzen Rifkin-Prozess géing schliisslech d'Zukunft vun den jonke Leit virbereeden an et wéilt een och héieren, wéi si sech dat virstellen, sou den Wirtschaftsminister Etienne Schneider. Dat soll een eescht huelen.Nieft dësem Debat, dee vun Interlycées organiséiert gouf, géing d'Regierung och mat de Studentenorganisatiounen a mam Jugendparlament zesummeschaffen, fir hir Meenungen ze héieren a mat an de Prozess afléissen ze loossen.No all dëse Consultatiounen ass een finalen Debat an der Chamber geplangt, wou dann nach eng Kéier konkret déi Mesurë festgehale ginn, déi iwwer 2 Joer diskutéiert goufen.