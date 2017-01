© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Do gouf de Rapport vun der Cour des comptes iwwert d'RGTR Busser virgestallt. 2018 soll de Régime général des transports routiers, op Grond vun europäesche Bestëmungen, ausgeschriwwen ginn. Doropshin huet d'Cours des comptes am Detail gekuckt wéi den RGTR de Moment funktionéiert.

Rapport RGTR / Reportage Claudia Kollwelter



314 Bus Linnen zielt de RGTR, déi duerch ronn 580 lëtzebuergesch an 70 Uertschaften an de Grenzregioune fueren. Zuelen, wéi vill Leit am ëffentlechen Transport matfueren, géingen et awer keng ginn, sou d'Presidentin vun der zoustänneger Kommissioun, Diane Adhem.Wann een et wéilt ausschreiwen, wier dat awer wesentlech. Deejéinege dee sech op den Appel d'offre géing mellen, misst wëssen, wéi eng Capacitéiten e misst dohisetzen, esou d'Presidentin.Ob d'aktuell Routen och de Besoine vun de Leit entsprieche weist een net, an och iwwert den Takt an deem d'Busser fueren ass nach net vill diskutéiert ginn.An der Vergaangenheet wier zäitweis agefouert ginn, dass Busser am Stonnentakt iwwer Land gefuer sinn. Déi wieren awer eidel gewiescht, esou d'Diane Adhem.An der Vergaangenheet war e System agefouert ginn, wou d'Leit, déi eran an eraus klammen, solle gezielt ginn. 150 Busser sinn heimat equipéiert, bei iwwer 300 Linne geet dat awer net duer.De Ministère hätt elo virgesinn fir vu Mäerz bis Oktober manuell ze zielen, esou d'Diane Adhem. Dat géif am Kloertext heeschen, dass op all Bushaltestell ee steet a Kräizer mécht wann een eran an eraus klëmmt.D'Informatioune mussen also emol nach gesammelt gi fir datt d'Ausschreiwung dann och de Besoine vun de Leit entsprécht. En anere wichtege Punkt an der Kommissioun war donieft och déi sozial Kritären, déi onbedéngt festgehale musse ginn.Wann auslännesch Entreprise géife kommen, misst dann och gekuckt ginn, dass déi sech un eis Gesetzer halen, esou d'Presidentin vun der zoustänneger Kommissioun. Et géif net goen, dass verschidde Buschaufferen da géife méi laang fueren, wéi et erlaabt ass.Zesumme mat der Commissioun du développement durable wëll een elo e Rendez-vous mam Infrastruktur- an Transportminister François Bausch fannen, fir iwwert de Rapport ze diskutéieren.