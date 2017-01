© P. Fischer

Deemools war e Mann vun haut 47 Joer mat sengem Auto op der falscher Stroossesäit an en anere Won geknuppt. E 24 Joer ale Mann an deem Gefier war nach op der Plaz gestuerwen.

Den Ugeklote war deemools ze séier gefuer, mat ëm déi 130km an der Stonn, an hat iwwert den duerchgezunnene Stréch ewech iwwerholl. Um Méindeg sot de Mann, sech u praktesch näischt méi erënneren ze kënnen, ausser dorun, dass et geknuppt huet. Hie wär ze séier gefuer, mat tëscht 120 an 130, a wéisst net, wat geschitt wär. Hie wär wuel ofgelenkt ginn, an et géif him leed doe fir dat onschëllegt Affer.

En Expär hat virdrun erkläert, dass een Auto amgaange war, e Camion z’iwwerhuelen; dee Won gouf du vum Beschëllegten iwwerholl, deen de Moment vum Impakt „100%eg tëscht 135 an 145“ drop hat. D’Gefier, an deem d’Affer souz, war iwwerdeems mat ronn 90 ënnerwee. En aneren Expär koum grosso modo zu den nämmlechte Konklusiounen, ausser dass fir hien d’Vitesse vum Beschëllegte bei tëscht 126 an 138km loung.

Fir en Inspekter vun der Police technique wär dem Affer net méi ze hëllefe gewiescht, an en Zeien hätt dovu geschwat, dass den Ugeklote séier ënnerwee war. En Aenzeie sot nach, dass den Auto vum Beschëllegten him hannendrop gepecht hätt an et op eemol op der 3. Spuer zum Accident komm wär; et hätt och kee vun de Ween virun him gebremst.

Nodeems de Me Marc Lentz als Affekot vun der Famill vum Affer ronn 270.000 € Schuedenersatz gefrot hat, huet den Affekot vum Ugeklote gemengt, dee wär responsabel; däers wär sech de Mann bewosst. Säi Client, deen näischt op der 3. Spuer ze siche gehat hätt, wär vläicht iwwerrascht ginn a sollt dofir net an de Prisong, sou de Me Franz Schiltz.

Dogéint huet de Vertrieder vum Parquet vun engem ganz grave Feeler geschwat; dobäi hätt de Mann 6 Méint virum Accident ewell e Protokoll wéinst ze séierem Fuere kritt. Hie sollt zu enger Prisongsstrof vun 9 Méint mat Sursis, enger ugepasstener Geldstrof an engem Fuerverbuet vun 3 Joer, dat awer net fir op d’Aarbecht gëlle soll, veruerteelt ginn.