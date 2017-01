An dem Sënn huet d'CSV-Fraktioun e Méinden e Bréif un de Chamberpresident Mars di Bartolomeo geschéckt.



Sou eng Entrevue huet och schonn den Inneminister Dan Kersch beim Conseil d'Etat ugefrot, fir déi eenzel formell Oppositiounen, déi de Staatsrot formuléiert huet, duerchzegoen an eng Léisung ze fannen. D'CSV-Fraktioun bedauert, dass d'Parlament net intensiv an dëse Prozess matagebonne gëtt. Et ass dowéinst d'Fuerderung, dass och d'Deputéiert vun der innepolitescher Chamberkommissioun kënne bei de Gespréicher tëscht dem Inneminister an de Membere vum Staatsrot dobäi sinn. Sollt dat aus organisatoresche Grënn net méiglech sinn, insistéiert d'CSV, dass d'Deputéiert wéinstens kënne mam Conseil d'Etat zesummekommen, fir iwwert den Avis ze diskutéieren.