© Annick Goerens / RTL Radio Lëtzebuerg

Cluster fir kreativ Industrien / Rep. Annick Goerens



Déi allermeescht dovu si ganz kleng Betriber, sougenannte Micro-Entreprisen, déi manner wéi 5 Salariéë beschäftegen a se schaffen a ganz diverse Branche vun der Konscht bis Gaming an Design. Well dës Betriber sech awer dacks mat den nämmlechten Erausfuerderunge mussen ausernee setzen, soll elo een sougenannten „Cluster“ fir si gegrënnt ginn, Annick Goerens.

© Annick Goerens / RTL Radio Lëtzebuerg

Fir méi genee ze sinn, den „Creative Industries Cluster“. Den huet als Objektiv fir déi wirtschaftlech Entwécklung vu Professioneller aus dem kreativen Industrie Secteur ze promouvéieren. Ma wat genee fält dann ënner kreativ Industrie? D'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener erkläert, dass mer 3 grouss Filièren vun der kreavtiver Industrie hätten. Dat éischt wier d'Konscht a géif iwwert d'Fotografie, d'Skulptur bis hin zu Theater an Danz, bis hin zu der Produktioun vu Concerte goen.Da géif et nach eng "industrie culturelle" ginn, esou d'Francine Closener. Dorënner géif alles, wat mam Buch ze dinn huet, falen. Do géif awer och dat Audiovisuellt dra falen, wéi Film, Kino, Montage, Toun, ma awer och Gaming.Den drëtte Volet wiere kreativ Servicer: den Design, d'Konschthandwierk, d'Architektur an d'Moud, esou d'Francine Closener.Bis ewell sinn all dës Entreprisen Eenzelkämpfer an dat soll mam Cluster änneren. Do kënnen d'Betriber sech ënnertenee connectéieren an och mol kenneléieren, Berodung kréien a punkto Autorisatiounen, Export, wéi eng Hëllefen a Servicer si ze gutt hunn an wéi se zum Beispill hir Präisser kënne festleeën.Den Artisten ze hëllefen, hir Entreprise kënne ze leeden, wier hei den Hannergedanken, esou d'Francine Closener. De ganze Secteur a senger ganzer Diversitéit bréicht natierlech och eng Stëmm fir méi Visibilitéit ze kréien. Dat net nëmmen am Public, mä och vis-a-vis vun deene verschiddene Verwaltungen an der Regierung.De Cluster gëtt bei Luxinnovatioun ugedockt, déi och de Manager an d'Kommunikatioun wäerte finanzéieren.