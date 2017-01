© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Fliedermais oder Flüchtlingen? Ass dat zu Stengefort geplangte Containerduerf fir Flüchtlingen e Risk fir d'Natur oder net? D'Biergerinitiative hätt gären eng déifgräifend Etude déi dës Fro kläert, den zoustännege Minister Bausch seet dat wier net néideg. D'Geriicht hat dem Minister onrecht ginn, d'Regierung ass dogéint an Appell gaangen, dee Prozess huet haut ugefaangen.

Fliedermais oder Flüchtlingen / Rep. Ben Frin



Wourëm geet et eigentlech elo genau, dës Fro stellt ee sech wann een den Affekoten nolauschtert, déi vill iwwer Paragrafen, Prozedure, Formen a Prezedenze schwätzen, manner iwwer Fliedermais a scho guer net iwwer Flüchtlingen. D'Containerduerf wier e Risk fir dat grousst Mausouer, eng Zort vu Fliedermais déi anscheinend iergendwou an Tunnellen am Stengeforter Bësch lieft oder eben och net. Aal Zuchschwellen hunn de Buedem kontaminéiert, a grad d'Sanéierungsaarbechte géifen d'Natur och schiedegen ëmmerhi missten 10.000 Tonne verknaschte Buedem ofgedroe ginn.D'Biergerinitiative kee Containerduerf am Duerf hätt, wéi gesot, gäre Kloerheet an dofir eng genau Etude doriwwer. De Minister Bausch gesäit dat net fir néideg. Falsch, hat d'Geriicht am leschte September geuerteelt. Um Dënschdeg war dann den Appell. Den Affekot vum Staat Maitre Kinsch huet vun Opportunismus geschwat, firwat eng Biergerinitiative sech iwwerhaapt fir Déieren a Planzen asetzt a guer net fir Bierger, wellecht Interêten also hei am Spill wieren? De Riichter huet dëse Passagen opmierksam a sichtlech amuséiert nogelauschtert. D'Biergerinitiative hätt ganz wuel e berechtegten Interêt un dem Ganzen, sot de Maitre Limpach, schliisslech wiere si Noperen zu de betraffenen Terraine mat wonnerbarer Vue op déi Natur déi elo riskéiert zerstéiert ze ginn. Vue op Natur an eben net op Flüchtlingscontainere, wuel bemierkt. Op den Appell duerchgeet oder net ass nach net gewosst, net vergiessen dierf een dass fir de Fall dass d'Biergerinitiative Recht kritt hei e Prezedenzfall beschafe gëtt: De Staat kéint nämlech praktesch guer keng Bauprojete méi plangen ouni all Kéiers virdrun eng déifgräifend Etude ze maachen. Grad duerfir ass dat Uerteel hei vu gewësser Wichtegkeet. Wéi och ëmmer, de Riichter huet et an engem flotte Saz op de Punkt bruecht: et wier scho ganz vill an dem heiten Dossier geschriwwe ginn, d'Fliedermais hätte vun allem bis elo sécher nach näischt matkrut.