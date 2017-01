Extrait Cécile Hemmen



Bei de Memberen aus der Gesondheetskommissioun ass e Méindeg de Moien e Vote geholl ginn, fir keng weider Unhéierunge méi ze maachen.Der Presidentin vun der zoustänneger Chamberkommissioun Cécile Hemmen no wier ee gutt equipéiert, fir ze schaffen, an dofir géing ee sech elo op déi 3 offiziell Intervenante beschränken, déi een héieren hätt, a géing de Moment keng weider invitéieren.D'Dokteschassociatioun AMMD hat jo nach d'lescht Woch kritiséiert, dass si net an d'Diskussioune beim Ausschaffe vum Spidolsgesetz mat agebonne gi wieren. Zu dëse Virwërf kann d'LSAP Deputéiert Cécile Hemmen nëmme soen, datt si d'AMMD gesinn an héieren huet, an déi Leit viru sech sëtzen hat.

Extrait Jean-Marie Halsdorf



Och bei villen anere Memberen aus der Kommissioun aus de jeeweilege Fraktiounen ass d'AMMD gewiescht. D'Cécile Hemmen beschränkt sech awer net op d'AMMD, well et si vill Intervenanten, déi hei géifen a Fro kommen. Well, wann d'AMMD d'Recht géif kréien, fir an d'Kommissioun invitéiert ze ginn, da muss een d'Dier fir jiddereen op maachen.Dem CSV-Deputéierte Jean-Marie Halsdorf no ass just den Avant Projet de Loi vum Spidolsgesetz vun de concernéierte Leit consultéiert ginn, awer net de Projet de Loi. Do wiere verschidde Leit vum Terrain net an déi Decisiounen, déi elo um Dësch leien, mat agebonne ginn:

Fir de Jean-Marie Halsdorf wier et normal, datt, wann een e Projet de Loi mécht, een och mat de Leit um Terrain schwätzt, wat an dësem Fall net nëmmen d'AMMD ass, mä och d'Infirmieren oder d'Experten aus dem Gesondheetsberäich. Der Meenung vun der CSV no wier et och ubruecht, fir mat deene Leit ze schwätzen. Well d'Membere vum Conseil de Professions de Santé hu gesot, datt si an all de Gremien, déi elo do festgesat gi sinn, fir de Spidolssecteur ze steieren, net vertriede sinn. Wann een awer mat deene Leit geschwat hätt, wier dat net virkomm, sou den Deputéierte vun der CSV.Virun allem, wann een de Secteur net am Detail kennt an et hei ëm eng ganz komplex Matière geet, wier et ubruecht, eben grad mat de Leit um Terrain ze schwätzen, fir den Duerchbléck ze kréien, sou nach de Jean-Marie Halsdorf.