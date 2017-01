Am Kader vun der Enquête nom bewaffneten Iwwerfall um Parking vun der Bank an der Route d'Esch an der Stad huet d'Police elo en Zeienopruff lancéiert.

Ëm esou en Auto geet et. © Police (Illustratiounsfoto)

Den Donneschdeg de Mëtteg, 26. Januar war géint 13.30 Auer e Mann um Parking vun der Bank iwwerfall ginn.



D'Enquêteure vun der Sektioun "Répression Grand Banditisme" vun der Police Judiciaire hunn elo en Zeienopruff lancéiert, fir méi iwwert deen Auto gewuer ze ginn, mat deem sech d'Banditten duerch d'Bascht gemaach hunn.



Et handelt sech dobäi ëm e groen Audi S3 mat de Lëtzebuerger Placken SE4043. D'Fënstere vum Gefier ware ganz däischter.



D'Police freet, ob engem dat Gefier an der Zäit virum Iwwerfall opgefall ass.



De Won war jo no der Dot am Bësch tëscht Stroossen an dem Briddel fonnt ginn - e war ausgebrannt.



All Info ass fir den Noutruff vun der Police um 113.