No enger Paus ass en Dënschden um Stater Geriicht de Prozess ëm Tëschefäll, an de Joren 2007 bis 2009, an enger Maison relais zu Bouneweg virugaangen.

3 Educatricë gouf jo virgehäit, deemools 6 Kanner, déi ze onroueg oder ze wibbeleg gewiescht wären, mat déckem Scotch ugestréckt ze hunn! D’Äerm oder d’Bee vun de Kanner vun deemools tëscht 5 an 8 Joer wären dunn um Stull fixéiert ginn. D’Ugekloten hunn dës Virwërf en Dënschden de Moien awer e bësse relativéiert.





Prozess ëm ugestréckte Kanner / Reportage: Eric Ewald



Déi 3 soten nämlech aus, all Kéier just ee Kand ugestréckt ze hunn, zwee Jongen an ee Meedchen. Déi wäre ganz wibbeleg oder extrem nervös gewiescht, respektiv net beim Iesse sëtze bliwwen. Zwou Educatricen haten doropshi vu Kolleginne gesot kritt, si sollten d’Kanner ustrécken, wat an der Vergaangenheet scho fonctionnéiert hätt; déi 3. hat dogéint selwer decidéiert, fir d’Kand unzestrécken.Et wär hir net an de Sënn komm, dass dat e Feeler wär, sot eng Fra; "ech wousst, dass et net richteg wär" eng aner; iwwerdeems déi 3. vun enger Kollegin dowéinst vernannt gi wär.

Nodeems de Me François Prum als Affekot vun de parties civiles 3 Mol de symboleschen Euro als Schuedenersatz gefrot huet, wéinst Methoden, déi net z’acceptéiere wären, hunn d’Affekote vun de Beschëllegten aner Schlëss gezunn.



Defense: Personalmanktem jo, Martyrium nee

Sou huet virun allem de Me Gaston Vogel och eng grouss Schold bei der Gemengepolitik gesinn; d’Schäffe Viviane Loschetter géif awer op der Uklobänk feelen, genee wéi Responsabeler vum Foyer, wougéint Lampisten dorop séizen. Dobäi hätten déi Hëllef gefrot, awer keng kritt; d’Kand hätt duerch d’Ustrécken och kee Martyrium erlieft, an zum eemolege Virfall wär et aus der Noutwendegkeet eraus komm.



Dorop huet och de Me Marc Lentz plädéiert, deen donieft nach vu Personalmanktem geschwat huet a vun der Ausnam, dass ze vill Kanner do waren, déi zur Regel gouf.



Och de Me Pierre Goerens huet drop higewisen, dass sech seng Cliente net fir méi Virfäll wéi deen een ze veräntweren hätt; hien huet awer och erkläert, dass de concernéierte Jong net just un de Been, mä och um Kierper ugestréckt gi wär, wat awer net zu Schied gefouert hätt.

D’Affekoten hunn um Enn vun hire Plädoyere fir hir Mandantinne sief et e Fräisproch, sief et eng suspension du prononcé gefrot: Dat géif heeschen, dass wuel Feeler geschitt sinn, dofir awer keng Strof géif gesprach ginn.

Dëse Prozess kënnt e Mëttwoch mam Requisitoire vun der Vertriederin vum Parquet op en Enn.