Zanter 1998 versuergen déi hir Patienten nëmmen, well dat esou toleréiert gouf, am Prinzip dierfen nämlech nëmmen Infirmiers-Reseaue Patienten doheem versuergen. Mat der neier Nomenclature, déi zanter dem 1. Januar gräift, soll et mat der Toleranz elo eriwwer sinn, ganz Existenze sinn elo a Gefor.

An och wann déi fräiberufflech Infirmièren an Infirmieren hir Patienten dierfte ganz legal betreien, wier dat e Beruff den ëmmer manner rentabel gëtt. An der neier Nomenclature sinn nämlech d'Tariffer zum Deel drastesch gekierzt ginn, virun allem fir déi Servicer, déi am meeschte bei de Patiente zum Asaz ginn, zum Beispill de Bluttzocker moossen. D'Lynn Nothar, d'Vizepresidentin, vun der ALIL, der Associatioun vun den Infirmier libérales, seet, dass d'Tariffer och schonn 2015 erofgaange wieren, mä dëst Joer wiere se nach eng Kéier gefall. Fräiberufflech Infirmieren an Infirmièren géifen den Ënnerscheed wierklech spieren.

De Minister fir Sozialversécherung Romain Schneider erkläert, dass an der neier Tarifikatioun awer e gewëssenen Equiliber wier.

Ob rentabel oder net, am Prinzip mussen déi fräiberufflech Infirmière jo souwisou all d'Patiente un e Reseau ofginn. D'Vizepresidentin vun der ALIL, d'Lynn Nothar, empfënnt dat awer als Diskriminéierung de Fräiberuffleche géintiwwer. Wann e Patient eng Assurance Dependance hätt, dierft de fräiberufflechen Infirmier oder Infirmière net méi dohigoen. D'Reseauen hätten an deem Fall vill méi Virdeeler.

De Minister proposéiert Romain Schneider, dass déi betraffe sech mat engem Kontrakt un e Reseau bannen oder eben selwer e Reseau kreéieren, wou se kennen ofrechnen, respektiv Prestatioune kënne maachen.

Grad dat wëllt eng fräiberufflech Infirmière jo awer net. Op d'mannst huet de Minister Schneider awer eng Tëscheléisung proposéiert, während enger Iwwergangsphase géif dann elo mol alles beim ale bleiwen, eng laangfristeg Léisung kéint nëmmen eng Ännerung vum Gesetz sinn, de Minister wier awer do oppe fir Diskussiounen.

