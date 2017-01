An der Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg gouf en DS3 virun enger Autosgarage an der Bielesser Strooss geklaut.

De wäiss-bloen DS3 mat de Placken WS0200 gouf e Sonndeg den Owend um 19.50 Auer virun der Autosgarage ofgestallt an de Schlëssel an d'Boîte gehäit, déi dofir virgesinn ass. Géint 16 Auer um Méindeg ass opgefall, datt d'Gefier net méi do wier. D'Police geet dovunner aus, datt de Schlëssel aus der Boîte geklaut gouf, fir mam Auto fortzefueren.