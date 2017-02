Am groussen Drogeprozess um Stater Geriicht goufen um Dënschdeg de Moien nach emol all d'21 Ugeklote méi oder manner laang gehéiert.

Dobäi war ee v.a. op d'Aussoe vun den 3 Haaptbeschëllegte gespaant.

Si goufen dunn ë.a. gefrot, ob si bei hiren Deklaratioune vu bis ewell bleiwe géifen oder ob si eppes anescht ze soen hätten.

Geriicht / Reportage Eric Ewald



D'Riichter hunn um Dënschdeg de Moie vill Gedold bewisen, well d'Ugeklote bei hiren Depositiounen dacks vum Thema ofkoumen. Zwee vun hinne gounge souguer op d'Knéien, fir d'Geriicht ëm Gnod ze froen, wat de President zur Ausso beweegt huet: "Mir sinn hei net an der Kierch! Dir kënnt opstoen!"

De Proprietär vum Waasserbëlleger Haus gouf eréischt um Enn vun der Sëtzung gehéiert, dat, well säin Affekot d'Note vu sengem Client vergiess hat. Doropshin ass d'Sëtzung kuerz ënnerbrach ginn, fir dass den Affekot déi kéint siche goen. Well dat awer e bësse gedauert huet, sinn déi 18 aner Beschëllegt och nach emol am Zeiestand defiléiert. Si wollte virun allem verzie kréien an hu verséchert, net méi sou erëmzekommen. Dono war et dunn um Haaptmann, dee virop erkläre wollt, wien hie wär a firwat hie räich wär. Dat huet de President awer manner interesséiert, woufir hie sot: "Mir sinn net an engem Theaterstéck!" Wéi de Mann dono nach d'Aarbecht vun der Police kritiséiert huet, ouni selwer Äntwerten op prezis Froen ze ginn, gouf et dem President ze bont: "Elo schwätze mir vun egal wat! Ech hunn es méi wéi genuch!"

Do virdrun hat d'Gerante vum Haus zu Waasserbëlleg erkläert, vill ze soen ze hunn. Fir d'Riichter huet si allerdéngs just al Geschichten opgewiermt. D'Fra wëll näischt vum Drogenhandel am sougenannte "Bunker" gewosst hunn, si wär onschëlleg, hätt ni ee mat Kokain am Haus gesinn a wéisst mol net, wat Marihuana an aner Droge wären.

Dee Mann dann, deen enorm Quantitéiten un Droge verkaf hat, huet wuel zouginn, op Waasserbëlleg komm ze sinn, awer net fir Drogen ze liwweren. Hien huet vu ville Feeler am Dossier geschwat an d'Fro opgeworf, firwat, wann hien de Liwwerant gewiescht wär, dann nach Drogen am Haus fonnt goufen, nodeems hie festgeholl gi war.

De Prozess geet um Mëttwoch viru mat éischte Plädoyere vun Affekoten.