Eng grouss Suerg vum Buergermeeschter vu Baastenduerf, dem Ali Kaes, ass et d'Kierchen an der Gemeng ze halen. Et wéilt ee kucken, wéi d'Gesetz duerno ausgesäit, mä de Gemengerot hätt awer eng declaration d'intention gemaach, fir dass si als Gemeng bereet sinn, sämtlech Kierchen ze iwwerhuelen. Dat sinn am Ganzen 9 Kierchen. Si wëllen d'Kierchen net nëmmen halen, ma och als Nationalmonumenter schütze loossen.