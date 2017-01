D'Police an d'Rettungsdéngschter goufe wéinst der Kläpperei geruff. Um Telefon gouf gesot, datt eng Persoun eng Wonn hätt, déi bludde géif. Direkt e puer Policepatrullen hu sech op de Wee gemaach. Wéi si op der Plaz ukomm sinn, konnten d'Beamte feststellen, datt zwou Persounen an d'Ausernanersetzung am Bistro verwéckelt waren.Déi zwee Männer sinn, wou d'Police do war, Richtung Dier gestiermt an et koum zu engem Duercherneen. Wéi e weider Gaascht de Beamten hëllefe wollt, huet dëse festgestallt, datt d'Affer vun der Kläpperei eng schwéier Blessur am Gesiicht hat. Hien huet den Ugräifer lassgelooss an d'Affer betreit. Dat huet de presuméierten Täter genotzt an ass fortgelaf. D'Affer dogéint gouf behandelt a koum an d'Spidol.Eng weider Persoun, déi am Bistro war, huet den Täter kannt an der Police gehollef, hien ze fannen. Kuerz drop hate d'Beamten de presuméierten Täter an hunn hie mat op de Policebüro geholl. Duerch d'Bluttflecken op senger Kleedung war hien einfach ze identifizéieren.Beim Duerchsichen hu si zwee Täschemesser a weider Geschir konnte fannen. De Parquet gouf informéiert an dem Mann seng Messer a Kleeder goufe saiséiert. Donieft huet hie missen eng Blutt-, Urin- an DNA-Prouf ofginn.Well de Mann staark alkoholiséiert war, misst hien d'Nuecht am Arrest verbréngen.