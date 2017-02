© AFP (Archiv)

De Bilan vum lëschte Joer ass generell net schlecht, dëst Joer ass de Besoin u Spenden awer net méi kleng ginn.



UNICEF / Reportage Anne-Sophie Heck



3,3 Milliarden Dollar, dat ass eng Zomm, un déi d'UNICEF am Idealfall mat Hëllef vu Spende wéilt eru kommen. Et muss ee prett sinn, fir Urgencen, wéi Naturkatastrophen, awer och fir Krise, wéi den Honger an de Krich a Syrien. Déi Zomm ass generell de Minimum vu Suen, déi een de Berechnungen no bräicht an et ass all Joer schwéier, déi och eranzekréien, sou de Paul HEBER vun UNICEF Lëtzebuerg.

All Joer kënne ville Kanner mat Educatioun, Impfungen an Liewensmëttel gehollef ginn. D'Spende ginn awer net nëmme fir materiell Mëttel, wéi Iessen, agesat, et gëtt och ëmmer un der psychologesch Hëllef fir Kanner geschafft, virun allem a Krichsgebidder.