De Chauffer ass an enger Kéier an de Summerwee geroden, den Auto ass op d'Säit gekippt an do hänke bliwwen. De Chauffer koum fir eng Kontroll an d'Spidol.D'Streck war fir bal eng Stonn gespaart.