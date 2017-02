Geldstrof fir Educatricen vu Bouneweg?/Reportage Eric Ewald



Dat huet d’Vertriederin vum Parquet e Mëttwoch de Moien an hirem Requisitoire um Enn vun deem Prozess gefuerdert. Et sollt eng Gewaltdot zréckbehale ginn, awer och, dass et fir d’Educatricë scho mol schwiereg war.

Den 3 Frae war jo virgehäit ginn, deemools 6 Kanner, déi ze onroueg oder ze wibbeleg gewiescht wären, mat déckem Scotch ugestréckt ze hunn. D'Äerm oder d'Been vun de Kanner vun deemools tëscht 5 an 8 Joer wären dunn um Stull fixéiert ginn. En Dënschdeg haten d’Ugekloten erkläert, et wär all kéiers just zu engem Virfall an deem Sënn komm.Fir d'Vertriederin vum Parquet war ganz am Ufank vun dëser Affär vun zwee Faite rieds, am Kader vun den administrativen a Policenquêten, déi parallel gelaf sinn, wären awer ebe 4 aner Faiten op d'Tapéit komm. Dobäi wär et gravéierend, dass d’Educatricen d’Autoritéit iwwert d’Kanner haten.Wat d'Beschëllegt ugeet, hätt eng Fra ee Fait zouginn, den Dossier géif awer eppes ganz anescht soen, nämlech dass et zu Faite géintiwwer 4 Kanner komm wär. Déi wären och e puer Mol ugestréckt ginn, an eng Kéier hätt e Kand souguer Scotch op de Mond gepecht kritt. Eng aner Ugekloten hätt ee Fait zouginn, an zwar direkt; si wär méi éierlech gewiescht wéi déi éischt Fra an hätt vun Ufank u gesot, dat wär net richteg gewiescht. Där leschter Fra da wäre Faite géintiwwer 3 Kanner reprochéiert ginn, wouvun der zwee zréckzebehale wären.D’Gewaltdot hätt en Ugrëff op d’Integritéit vun de Kanner duergestallt an et kéint net vun enger Dot aus Noutwendegkeet eraus geschwat ginn, well et wären aner Méiglechkeeten dra gewiescht. Et wär eng notoresch Method am Foyer gewiescht, fir d’Kanner unzestrécken an eng Solution de facilité, op déi vill ze dacks zréckgegraff gi wär. Et géif keng Situatioun ginn, an där Kanner missten ugestréckt ginn, a kee Grond dofir, bei där éischter Beschëllegter wär dat awer regelméisseg virkomm an do hätt et fonctionnéiert. Déi gefuerdert Geldstrof sollt dann och ventiléiert ginn op Grond vun de Faiten, sou d'Vertriederin vum Parquet; deemno misst gekuckt ginn, ob et just eng Kéier oder regelméisseg zum Ustrécke koum, en Ustrécken, dat net géif goen.D’Uerteel ass fir den 2. Mäerz.