De Chauffer vum Auto hat e mat der Bäifuerersäit ze pake kritt, well en en ze spéit gesinn hat. Nodeems de Foussgänger op der Plaz éischt Hëllef krut, ass en an d'Spidol bruecht ginn.De Parquet huet de Miess- an Erkennungsdéngscht op d'Plaz geschéckt.Um Dënschdeg war och zu Réiden/Attert en Auto ugehale ginn, dee net richteg ugemellt war. D'Beamten hunn och misste feststellen, dass de Chauffer ze vill gedronk hat. Et gouf protokolléiert, mä de Führerschäin konnt de Chauffer awer halen.Och zu Heischent war um Dënschdeg en Alkoholstest positiv ausgefall, nodeems e Chauffer ze séier laanscht eng Vitesse Kontroll gefuer war. Den Auto war mat 70km/h, amplaz mat den erlaabten 50km/h ënnerwee. Obwuel den Auto zwar e lëtzebuergescht Nummereschëld hat, hat de Chauffer eng auslännesch Carte d'identité. D'Nummereschëld vum Auto war iwwerdeems nëmme reservéiert. Wéinst dem Alkoholtest, deen duerchgefouert gouf, ass de Permis awer fort.Um Dënschdeg goufen och zu Ettelbréck géint 18.00 Auer zwee Abréch gemellt. Et goufen an zwee Geschäfter zwou Auere geklaut. Den Onéierlechen konnt awer kuerz drop gefaasst ginn. Eng vun den zwou Aueren konnt séchergestallt ginn. Den Täter ass verhaft ginn an de Parquet vun Dikrech hunn ugeuerdent, dass en um Mëttwoch de Muere nach soll virun den Untersuchungsriichter.