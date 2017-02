© RTL (Archiv)

Kanner mat spezifesche Besoinen, Léierschwieregkeeten, Verhalensopfällegkeeten oder Jonker, déi méi Zäit brauchen, fir eng Kompetenz z'erreechen, solle besser an der Schoul betreit an encadréiert ginn. Den Educatiounsminister huet e Mëttwoch de Moien déi nei Reorganisatioun presentéiert, wéi se geplangt ass.An den nächste 4 Joer ginn an der Grondschoul 150 zousätzlech Enseignanten agestallt, déi dat aktuellt Léierpersonal ënnerstëtze sollen. All Schoul an och all Lycée muss eng Demarche definéieren, wéi se d'Inclusioun uginn. Och d'Maisons Relaise si matagebonnen.Op regionalem Niveau solle speziell Equippen en éischten Diagnostik an de Suivi vum Kand mat de spezifesche Besoine maachen. Bannent 4 Woche soll an Zukunft eng Diagnose um Dësch leien.Op nationalem Niveau wäert et 8 Kompetenzzentre ginn, 3 dovunner si ganz nei: En Zenter fir Léierschwieregkeeten, ee fir Verhalensopfällegkeeten an een Zenter fir Kanner mat enger Héichbegabung.

Um Enn sinn et iwwregens ëmmer d'Elteren, déi decidéieren, wéi eng Mesurë fir hiert Kand solle geholl ginn.