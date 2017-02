Sozialdialog / Reportage: Eric Hamus



Op Invitatioun vum "Conseil économique et social" hunn d'Regierung, d'Gewerkschaften an de Patronat a groussen Zich iwwert déi zukünfteg Orientéierung vun der Ekonomie geschwat.

An do huet all Säit natierlech hir eege Virstellungen. Fir den Nationalpresident vum LCGB Patrick Dury geet et virop mol ëm d'Ofsécherung vun den Existenzen. An net ëm d'Sanéieren vun den Staatsfinanzen. Et wär een der Meenung, datt een déi sozial Sécherheet misst ofsécheren an ausbauen. Et wär een d'Attacken aus Europa e bësse midd. D'Leit zu Lëtzebuerg kréie gesot, si solle méi laang schaffen, op där aner Säit géif een awer feststellen, datt de Pensiounssystem am Land awer ofgeséchert ass. Dëse géif jo och all 5 Joer iwwerpréift ginn. Eng Prioritéit, déi een och am europäesche Gewerkschaftsbond vertrëtt, esou den Patrick Dury.



"Fir datt d'Land no fir kënnt, brauch ee gesond Betriber. An da kann et och de Leit gutt goen", esou den UEL-Präsident Michel Wurth. Et misst een awer virsiichteg bleiwen. Wann et engem Land géif gutt goen, wär dat eng Zäit an där ee soll Suen op d'Säit setzen. A Krisenzäiten, wéi dat 2008 an 2009 de Fall war, kéint de Staat dann agräifen. D'UEL géif reprochéieren, datt no der Steierreform, déi eigentlech net finanzéiert wär, de Staatsdefizit nees géing an d'Luucht goen, an dat grad an enger Zäit an där d'Wirtschaft sech staark positiv géif entwéckelen.



Dem Premier Xavier Bettel war et wichteg, eppes z'ennersträichen: Wann et de Betriber géif gutt goen, géif et och de Leit gutt goen - an och ëmgedréint. Et wär net, wann et deem enge besser géif goen, datt et dann deem anere misst méi schlecht goen.



De Sozialdialog wier an enger gudder Ausgangslag, sou de Premier. Et wier eben emol sou, datt verschidde Positioune conciliabel, anerer awer inconciliabel sinn.