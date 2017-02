© AFP

Burkaverbuet / Reportage Ben Frin



D'Gesetz ass um Mëttwoch de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun den Haaptsujet gewiescht. Dass awer iwwerhaapt esou e Gesetz soll komme schéngt kloer ze sinn, weider Detailer sinn am Däischtere bliwwen, dat loung wuel och dorunner, dass de Justizminister Felix Braz sech net de Froe vun de Journaliste gestallt huet. Fir den DP Deputéierten Eugène Berger ass allerdéngs kloer, dass e Burkaverbuet keng 180-Grad-Dréiung vun der Regierung wier.

D'Oppositioun hätt gemengt, et wier e Revirement an de verschiddene Positioune vun de Majoritéitsparteien, wat dem Eugène Berger no, awer net de Fall wier. Den Eugène Berger géif drun erënneren, dass d'Regierungsparteien all 2015 de Problem hätte wëllen iwwert d'Gemengereglementer ugoen. Dat géif konkret heeschen, dass an de respektive Policereglementer e Vermummungsverbuet géif virgesi ginn. Et wier och en Avis am Staatsrot gefrot ginn, ob esou eppes iwwert dee Wee méiglech wier. Den Avis hätt der Regierung awer kierzlech matgedeelt, dass esou eppes kéint schwiereg ginn. D'Regierungsparteien hätten och gesot gehat, dass et national gereegelt géif ginn, wann et net anescht géif goen. Dat géing heeschen, dass vläicht e Gesetz géif fir e Burkaverbuet gemaach ginn. Wéi dat géing ausgesinn, wier awer nach net kloer, esou den Eugène Berger.





Eugène Berger



De Laurent Mosar vun der CSV huet et verwonnert, dass net méi ze héiere war. D'Majoritéitspolitiker géinge jo och soss kee Mikro ausloossen.

Den CSV-Politiker fënnt et komesch, dass obschonn an de Medien den Aarbechtsminister seng Begeeschterung net konnt verstoppen, dass elo endlech e Burkaverbuet géif kommen. Den Här Bodry als LSAP-Fraktiounschef an den Här Eugène Berger als DP-Fraktiounschef gesot hunn, et géing elo endlech zu engem Gesetz kommen an, dass dann den Här Braz an d'Komissioun kënnt a seet et wär nach keng Decisioun geholl.

Dass e Gesetz kënnt schéngt jo awer kloer ze sinn, den CSV-Deputéierte Gilles Roth gesäit senger Partei hir Positioun gestäerkt. Et wär een net frou doriwwer, dass ee während den Debatten zur Lag vun der Natioun nach an e rietsen Eck gedréckt ginn ass, well ee wollt, dass eng national Gesetzgebung d'Vermummungsverbuet zu Lëtzebuerg regelt. De Gilles Roth ass der Meenung, dass dat de Wonsch vun enger grousser Majoritéit vun de Lëtzebuerger ass. D'Leit hätte gären, dass wann een zu Lëtzebuerg wunnt a schafft, dass een sech dann och un d'Geflogenheeten, un d'Traditiounen an d'Wäerter vun de Lëtzebuerger hält.

Déi Gréng Deputéiert Josée Lorsché huet sech bedeckt gehale bei der Fro op déi Gréng e Burkaverbuet da géife begréissen. Si wëllt den Text ofwaarden an da kucke wat dat bedeit.

Et wier interessant ze wëssen, wat dann elo genau am Avis vum Staatsrot steet, dee loung de Membere vun der Justizkommissioun anscheinend awer net vir.