D’Our, nieft dem Café-Camping Vieux Moulin, war an de leschten Deeg wéinst de kalen Temperaturen déck zougefruer. D'Waasser huet sech en neie Wee gesicht.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

Lo, wou de Reen an d'Temperaturen nees am Plusberäich sinn, huet de sougenannten Äisgang agesat. Déi déck Äisbléck hu sech geléist a wéinst deene ville Beem regelrecht anenee verkeilt. Doduerch huet Waasser sech en neien Wee gesicht an de de Groussdeel vum Camping zu Uewereesbech steet deelweis ënner Waasser.D'Gebai vum Café-Camping Vieux Moulin ass schwéier beschiedegt.Fir dass, d'Waasser nees offléisse kann, koume schwéier Maschinnen zum Asaz. Mat engem Kettebagger goufen déi déck Äisplacken ofgedroen.